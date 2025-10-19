„AS Monaco“ panaikino dviženklį atsilikimą ir įveikė Vilerbano ASVEL Prancūzijos lygoje

Po dviejų kėlinių ASVEL pirmavo 56:41, o prieš ketvirtą kėlinį jų pranašumas siekė 4 taškus – 76:72.
Likus žaisti pusantros minutės ASVEL dar pirmavo minimaliai (98:97), bet tritaškį pataikė Matthew Strezelis (100:98), o pergalę baudomis įtvirtino Mike’as Jamesas – 102:98.
Nugalėtojams M.Jamesas pelnė 25 taškus (8 rez. per.), Danielis Theisas surinko 16, Elie Okobo – 13.
Vilerbano klubui Adamas Atamna įmetė 24 taškus (4/8 trit.), Glynnas Watsonas surinko 13.
