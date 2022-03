Jautri akimirka: į Danijos rinktinę sugrįžęs Eriksenas iškart pasižymėjo įvarčiu

Draugiškose rungtynėse Amsterdamo stadione „Brentford“ vidurio puolėjas rungtynes pradėjo būdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, o aikštelėje pasirodė 46-ą minutę.

Neįtikėtina, bet pirmuoju prisilietimu prie kamuolio jis pelnė puikųū įvartį ir sumažino Danijos atsilikimą nuo Nyderlandų iki 2:3. Ch.Eriksenas trejus metus praleido šiame stadione, kuriame rungtyniavo už „Ajax“ ekipą.

Galiausiai Danijos rinktinė rungtynes Nyderlandams pralaimėjo rezultatu 2:4.

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark.



Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO