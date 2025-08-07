Jasaitis lieka žaisti Italijoje

Lietuvis į šią Italijos ekipą persikėlė prieš dvejus metus, nors tuo metu jau planavo kabinti sportbačius ant vinies ir prisijungti prie Mažeikių „M Basket“ trenerių štabo.
Praėjusį sezoną 201 cm ūgio žaidėjas rungtyniavo trečiajame Italijos divizione, per vidutiniškai 29 aikštelėje praleistas minutes rinko po 13,5 taško, atkovojo 7,2 kamuolio ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo.
