Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Jasaitis lieka žaisti Italijoje

2025-08-07 22:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 22:41

43 metų krepšininkas Simas Jasaitis nusprendė dar nesibaigti profesionalo kelio. Jis dar vieną sezoną vilkės Kapo D’Orlando „Orlandina Basket“ marškinėlius.

Simas Jasaitis | Organizatorių nuotr.

43 metų krepšininkas Simas Jasaitis nusprendė dar nesibaigti profesionalo kelio. Jis dar vieną sezoną vilkės Kapo D’Orlando „Orlandina Basket“ marškinėlius.

REKLAMA
0

Lietuvis į šią Italijos ekipą persikėlė prieš dvejus metus, nors tuo metu jau planavo kabinti sportbačius ant vinies ir prisijungti prie Mažeikių „M Basket“ trenerių štabo.

Praėjusį sezoną 201 cm ūgio žaidėjas rungtyniavo trečiajame Italijos divizione, per vidutiniškai 29 aikštelėje praleistas minutes rinko po 13,5 taško, atkovojo 7,2 kamuolio ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų