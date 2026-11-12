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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis susitikime prieš Dončičių įmetė 4 taškus

2026-11-12 06:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 06:55
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NBA čempionate septintąją pergalę iš eilės iškovojo Los Andželo „Lakers“, kuri išvykoje 123:112 įveikė Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

NBA čempionate septintąją pergalę iš eilės iškovojo Los Andželo „Lakers“, kuri išvykoje 123:112 įveikė Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

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Geriausią rezultatą lygoje demonstruojančią „Lakers“ į priekį vedė Luka Dončičius, pelnęs 32 taškus.

Sandro Mamukelašvilis pridėjo 23 taškus ir pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą, kurį buvo užfiksavęs pirmadienį prieš Atlantos „Hawks“.

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„Bucks“ gretose rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, kuris po vienerių praleistų rungtynių dėl dešiniojo kelio sumušimo sugrįžo su 25 taškais ir 7 rezultatyviais perdavimais.

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Kasparas Jakučionis pralaimėtojų gretose per 4 žaidimo minutes įmetė 4 taškus (1/2 dvit., 2/2 baud.), sugriebė 2 kamuolius bei perėmė kamuolį.

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Milvokio ekipa rungtynes pradėjo spurtu 7:2, tačiau svečiai atsakė 9 taškais be atsako ir perėmė iniciatyvą.

Pirmajame kėlinyje L. Dončičius pelnė net 16 taškų, o po dešimties minučių „Lakers“ pirmavo 30:28.

Antrajame ketvirtyje slovėnas surinko vos 3 taškus, tačiau lyderio vaidmens ėmėsi komandos draugai. S. Mamukelašvilis ir A. Reavesas iki ilgosios pertraukos buvo pelnę po 15 taškų, o Los Andželo klubas pirmavo 61:50.

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Trečiajame kėlinyje „Lakers“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. Svečiai ketvirtį laimėjo 33:23 ir prieš lemiamą atkarpą susikrovė 21 taško pranašumą (94:73).

Kėlinio pabaigoje aikštėje kilo konfliktas, po kurio techninėmis pražangomis buvo nubausti T. Herro ir Ziaire'as Williamsas.

„Lakers“ puikiai išnaudojo varžovų klaidas. „Bucks“ kamuolį prarado 19 kartų, o Los Andželo ekipa po šių klaidų pelnė net 28 taškus.

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Milvokio klubui tai buvo jau aštuntasis pralaimėjimas iš eilės. Per pirmąsias 12 sezono rungtynių „Bucks“ iškovojo vos vieną pergalę.

„Bucks“: Tyleris Herro 27 (6/9 dvit., 2/7 trit., 7 rez. perd.), Jaime Jaquezas 25 (5/9 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam.), Kyle Kuzma (1/6 trit.) ir Ousmane Diengas (4 rez. perd.) po 9, Kel'elas Ware (3/6 dvit., 5 atk. kam.), Braydenas Burriesas (2/5 dvit., 5 atk. kam.) ir Ryanas Rollinsas (2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.) po 8, Gary Trentas 6, Kasparas Jakučionis 4, Pete Nance ir AJ Greenas po 3, Nate Amentas 2 (4 atk. kam.).

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„Lakers“: Luka Dončičius 32 (5/13 dvit., 5/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Sandro Mamukelashvili 23 (4/7 dvit., 5/8 trit.), Austinas Reavesas 18 (5/7 dvit., 5 rez. perd.), Walkeris Kessleris (5/10 dvit., 11 atk. kam.) ir Collinas Sextonas (4/5 dvit.) po 10, Ziaire Williamsas 9 (5 rez. perd.), Matisse Thybulle 8 (2/4 trit., 5 atk. kam.), Jarredas Vanderbiltas ir Bronny Jamesas po 4, Jadenas Hardy 3, Adou Thiero 2.

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