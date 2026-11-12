Jakučionis susitikime prieš Dončičių įmetė 4 taškus

Geriausią rezultatą lygoje demonstruojančią „Lakers“ į priekį vedė Luka Dončičius, pelnęs 32 taškus.
Sandro Mamukelašvilis pridėjo 23 taškus ir pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą, kurį buvo užfiksavęs pirmadienį prieš Atlantos „Hawks“.
„Bucks“ gretose rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, kuris po vienerių praleistų rungtynių dėl dešiniojo kelio sumušimo sugrįžo su 25 taškais ir 7 rezultatyviais perdavimais.
Kasparas Jakučionis pralaimėtojų gretose per 4 žaidimo minutes įmetė 4 taškus (1/2 dvit., 2/2 baud.), sugriebė 2 kamuolius bei perėmė kamuolį.
Milvokio ekipa rungtynes pradėjo spurtu 7:2, tačiau svečiai atsakė 9 taškais be atsako ir perėmė iniciatyvą.
Pirmajame kėlinyje L. Dončičius pelnė net 16 taškų, o po dešimties minučių „Lakers“ pirmavo 30:28.
Antrajame ketvirtyje slovėnas surinko vos 3 taškus, tačiau lyderio vaidmens ėmėsi komandos draugai. S. Mamukelašvilis ir A. Reavesas iki ilgosios pertraukos buvo pelnę po 15 taškų, o Los Andželo klubas pirmavo 61:50.
Trečiajame kėlinyje „Lakers“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. Svečiai ketvirtį laimėjo 33:23 ir prieš lemiamą atkarpą susikrovė 21 taško pranašumą (94:73).
Kėlinio pabaigoje aikštėje kilo konfliktas, po kurio techninėmis pražangomis buvo nubausti T. Herro ir Ziaire'as Williamsas.
„Lakers“ puikiai išnaudojo varžovų klaidas. „Bucks“ kamuolį prarado 19 kartų, o Los Andželo ekipa po šių klaidų pelnė net 28 taškus.
Milvokio klubui tai buvo jau aštuntasis pralaimėjimas iš eilės. Per pirmąsias 12 sezono rungtynių „Bucks“ iškovojo vos vieną pergalę.
„Bucks“: Tyleris Herro 27 (6/9 dvit., 2/7 trit., 7 rez. perd.), Jaime Jaquezas 25 (5/9 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam.), Kyle Kuzma (1/6 trit.) ir Ousmane Diengas (4 rez. perd.) po 9, Kel'elas Ware (3/6 dvit., 5 atk. kam.), Braydenas Burriesas (2/5 dvit., 5 atk. kam.) ir Ryanas Rollinsas (2/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.) po 8, Gary Trentas 6, Kasparas Jakučionis 4, Pete Nance ir AJ Greenas po 3, Nate Amentas 2 (4 atk. kam.).
„Lakers“: Luka Dončičius 32 (5/13 dvit., 5/12 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Sandro Mamukelashvili 23 (4/7 dvit., 5/8 trit.), Austinas Reavesas 18 (5/7 dvit., 5 rez. perd.), Walkeris Kessleris (5/10 dvit., 11 atk. kam.) ir Collinas Sextonas (4/5 dvit.) po 10, Ziaire Williamsas 9 (5 rez. perd.), Matisse Thybulle 8 (2/4 trit., 5 atk. kam.), Jarredas Vanderbiltas ir Bronny Jamesas po 4, Jadenas Hardy 3, Adou Thiero 2.
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