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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Curry neištvėrė kritikos žmonai ir viešai kreipėsi į Arenasą bei Youngą

2026-11-11 22:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 22:28
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San Fransisko „Golden State Warriors“ žvaigždė Stephenas Curry viešai stojo ginti savo žmonos Ayeshos Curry, kuri sulaukė buvusių NBA krepšininkų Gilberto Arenaso ir Nicko Youngo kritikos.

Curry | Scanpix nuotr.

San Fransisko „Golden State Warriors“ žvaigždė Stephenas Curry viešai stojo ginti savo žmonos Ayeshos Curry, kuri sulaukė buvusių NBA krepšininkų Gilberto Arenaso ir Nicko Youngo kritikos.

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Konfliktas kilo po to, kai tinklalaidėje „We Said What We Said“ buvę krepšininkai aptarė A. Curry viešąjį įvaizdį ir jos vaidmenį naujame filme „Second Chance Holiday“.

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Tris kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs G. Arenasas pareiškė, kad A. Curry yra vienintelė dėmė iš pažiūros tobuloje S. Curry šeimoje.

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Buvęs gynėjas kritikavo krepšininko žmoną dėl pernelyg aktyvaus viešojo gyvenimo ir lygino ją su LeBrono Jameso žmona Savannah bei Magico Johnsono žmona Cookie.

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Pasak G. Arenaso, NBA žvaigždžių žmonos turėtų būti mažiau matomos viešojoje erdvėje.

Tuo metu buvęs „Warriors“ žaidėjas N. Youngas priminė anksčiau internete sklidusius gandus apie A. Curry bendravimą su kitais vyrais, o G. Arenasas kėlė klausimą, ar ji nesiekia dėmesio už santuokos ribų.

Tokie pasisakymai sulaukė griežtos S. Curry reakcijos. Keturiskart NBA čempionas socialiniame tinkle „Instagram“ viešai kreipėsi į buvusius kolegas.

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„Nickai, Gilai, Emmanueli ir visi kiti, kurie jaučia poreikį kištis ir reikšti nuomonę apie dalykus, kurių iš tiesų neišmano. Tai atspindi kur kas platesnę problemą – kaip jūs žiūrite į moteris šiame pasaulyje ir ką, jūsų manymu, joms leidžiama ar neleidžiama daryti“, – rašė S. Curry.

37-erių gynėjas taip pat leido suprasti, kad jo žmonos profesiniai pasirinkimai neturėtų tapti viešų išpuolių objektu.

S. Curry ir A. Curry susituokė 2011 metais ir kartu augina keturis vaikus.

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