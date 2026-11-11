Sėkmingai sezoną pradėjusi „Trail Blazers“ ilgam neteko čeko

„HoopsHype“ žurnalisto Michaelo Scotto duomenimis, 26-erių čekui buvo sėkmingai atlikta kairės čiurnos lūžio operacija.
Traumą V. Krejči patyrė lapkričio 4 dieną vykusiose rungtynėse su Finikso „Suns“.
Skelbiama, kad krepšininko sveikatos būklė iš naujo bus įvertinta po aštuonių savaičių. Tai reiškia, kad gynėjas be krepšinio praleis mažiausiai du mėnesius.
Šį sezoną V. Krejči sužaidė septynerias rungtynes, per kurias aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 10 minučių, pelnydavo po 2,7 taško, atkovodavo po 1,6 kamuolio ir atlikdavo po 1,1 rezultatyvaus perdavimo.
„Trail Blazers“ sezoną pradėjo septyniomis pergalėmis per pirmąsias dešimt rungtynių.
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