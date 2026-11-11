Prasčiausiai sezoną pradėjusią „Jazz“ pasiekė dar viena bloga žinia

ESPN žurnalistų Shamso Charanios ir Timo MacMahono duomenimis, Lauri Markkanenas dėl dešinės plaštakos lūžio negalės rungtyniauti mažiausiai mėnesį.
29-erių suomiui nustatytas kaulo lūžis be poslinkio.
L. Markkanenas jau praleido pastarąsias dvejas „Jazz“ rungtynes. Iš pradžių buvo manoma, kad puolėjas patyrė tik dešiniojo riešo patempimą, tačiau išsamesni tyrimai atskleidė rimtesnę traumą.
Šį sezoną 213 cm ūgio krepšininkas per aštuonerias rungtynes vidutiniškai pelno po 18 taškų, atkovoja po 6,8 kamuolio ir atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus.
Suomio netektis yra dar vienas smūgis itin prastai sezoną pradėjusiai Jutos komandai.
„Jazz“ per pirmąsias 11 rungtynių iškovojo vos vieną pergalę ir patyrė 10 pralaimėjimų.
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