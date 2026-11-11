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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

KMT: Kėdainių klubas įveikė „Tauragę“

2026-11-11 21:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-11 21:08
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Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (2/2) kiek pagerino savo pozicijas Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape.

F.Raffetas buvo ryškus

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (2/2) kiek pagerino savo pozicijas Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape.

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Evaldo Beržininkaičio auklėtiniai namuose 90:79 (23:20, 22:17, 28:22, 17:20) pranoko „Tauragę“ (1/3), kurios šansai prasimušti į ketvirtfinalį komplikavosi.

Tauragiškiai mačą baigė be dviejų trenerių: vyr. treneris Tomas Rinkevičius užsidirbo dvi technines pražangas (1 kat.), o netrukus toks pats likimas ištiko ir jo asistentą Kęstutį Naruševičių. Komandai vadovauti liko antrasis asistentas Gytis Krugelevičius.

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Šeimininkai mačą pradėjo sėkmingiau (13:7). Kėdainiečiai buvo arti dviženklės persvaros pirmojo ketvirčio pabaigoje (23:14), tačiau tuomet du Jameso Blackmono tritaškiai kaipmat grąžino tauragiškius į kovą (20:23).

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Vis tik tai, ko nepavyko padaryti per pirmąsias dešimt minučių, namų ekipa padarė antrajame kėlinyje (34:24). Iki pirmosios dalies pabaigos kėdainiečių persvara tik nežymiai susitraukė – 45:37.

Po pertraukos svečiai sugebėjo žaibiškai priartėti prie oponentų – po Beno Griciūno dvitaškio komandas teskyrė taškas (47:48). Visgi užsikabinti už to nepavyko – kėdainiečiai atsakė atkarpa 15:1, taip vėl nurūkdami į priekį (63:49). Netrukus aikštelės prieigas turėjo palikti du „Tauragės“ treneriai, o į lemiamą ketvirtį „Nevėžis-Optibet“ žengė būdamas situacijos šeimininku – 73:59.

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Svečiai ginklų nesudėjo – pozityvus kėlinio startas leido grąžinti intrigą (66:73). Vis dėlto šeimininkai ėmėsi uždarinėti rungtynes – vienas po kito sėkmingi jų epizodai tvirtino pergalės pamatus (86:69). Per likusį laiką E. Beržininkaičio kariauna sutvarkė formalumus ir galėjo švęsti svarbią pergalę. 

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Modestas Kancleris ir Flynnas Boardmanas-Raffetas po 17, Xanderis Rice'as 14, Jonas Zakas ir Jacobas Wiley po 10, Danielius Lavrinovičius ir Paulius Petrilevičius po 6.

„Tauragė“: Vaidas Kariniauskas 18, Jamesas Blackmonas 12, Vitalijus Kozys ir Nojus Mineikis po 9, Darylas Doualla 8, Benas Griciūnas ir Dovis Bičkauskis po 6.

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