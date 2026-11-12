Čikagoje – dviženklis Buzelis ir dominuojantis Wembanyama

Tai buvo jau dešimtoji „Spurs“ pergalė iš eilės, o ketverių rungtynių išvykų seriją komanda baigė nepralaimėjusi nė karto.
Nugalėtojų gretose ir vėl dominavo Victoras Wembanyama, pelnęs 32 taškus, atkovojęs 9 kamuolius ir blokavęs 5 metimus.
Svariai prie pergalės prisidėjo ir Dylanas Harperis, kuris pelnė 18 taškų, atliko 10 rezultatyvių perdavimų bei perėmė 4 kamuolius.De'Aaronas Foxas pridėjo 17 taškų ir 9 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo karjeros rekordą pakartojęs Jalenas Smithas, pelnęs 23 taškus. Nuo atsarginių suolo pakilęs Nicas Claxtonas surinko 17 taškų.
Matas Buzelis pralaimėtojų gretose per 31 minutę pelnė 13 taškų (2/5 dvit., 3/7 trit.), sugriebė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, bet kartą prasižengė bei suklydo 6 sykius.
Šeimininkai rungtynes pradėjo įspūdingai. Pirmajame kėlinyje Čikagos ekipa pelnė net 41 tašką, o iš pirmųjų 12 tritaškių pataikė 10. Antrojo ketvirčio viduryje „Bulls“ pirmavo net 64:42 ir turėjo didžiausią šio sezono persvarą. Per pirmąją rungtynių pusę šeimininkai realizavo 66 proc. metimų iš žaidimo.
Vis dėlto po ilgosios pertraukos vaizdas aikštėje kardinaliai pasikeitė.
Trečiąjį kėlinį „Spurs“ pradėjo spurtu 18:3, pasinaudojo penkiomis varžovų klaidomis ir panaikino beveik visą deficitą.
Ketvirtajame kėlinyje San Antonijaus ekipa surengė dar vieną spurtą 11:2, perėmė iniciatyvą ir išplėšė pergalę.
„Bulls“ patyrė jau aštuntąjį pralaimėjimą iš eilės. Čikagos klubas per dešimt sezono rungtynių iškovojo vos vieną pergalę, o namuose pralaimėjo visus keturis susitikimus.
Šeimininkams papildomų problemų sukėlė naujoko Calebo Wilsono trauma. Šių metų NBA naujokų biržos pirmajame rate pasirinktas puolėjas per 15 minučių pelnė 15 taškų, tačiau trečiajame kėlinyje dėl dešinės plaštakos traumos buvo priverstas palikti aikštę.
Čikagos ekipa antrąsias rungtynes iš eilės vertėsi be nugaros spazmus jaučiančio Normano Powello, o „Spurs“ dėl pritraukiamojo raumens problemų nepadėjo Devinas Vassellas.
„Bulls“: Jalenas Smithas 23 (5/5 trit., 4 atk. kam.), Nicas Claxtonas 17 (5/6 dvit., 6 atk. kam.), Calebas Wilsonas 15 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Matas Buzelis (2/5 dvit., 3/7 trit., 6 kld.) ir Tre Jonesas (4/9 dvit.) po 13, Joshas Giddey (3/6 dvit., 7 rez. perd., 7 kld.) ir Patrickas Williamsas (4/4 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9, Noa Essengue 8 (4 atk. kam.), Jordanas Hawkinsas 7 (1/5 trit., 4 atk. kam.), Jaylinas Sellersas 3, Zachas Collinsas 2.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 32 (11/12 dvit., 2/6 trit., 9 atk. kam., 5 blk.), Dylanas Harperis 18 (5/14 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 10 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 17 (5/10 dvit., 2/7 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Julianas Champagnie 12 (3/6 trit.), Stephonas Castle 11 (4/8 dvit., 1/5 trit.), Keldonas Johnsonas (4/6 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Carteris Bryantas (2/4 trit.) po 10, Luke Kornetas 7 (3/7 dvit., 5 atk. kam.), Jordanas McLaughlinas 4, Harrisonas Barnesas 3.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.