J.Vainauskui atsakęs E.Skersis: jis puikiai kalbėtų apie narkotikų kainas

Prieš mačą su Kėdainių „Nevėžiu“ interviu Utenos komandos feisbuke davęs E.Skersis pakomentavo J.Vainausko pasvarstymą, kad pralaimėjimą Čempionų lygos atrankoje Mursijos UCAM klubui lėmė vėlyva komplektacija.
„Mačiau tą Jono Vainausko straipsnį, neklausiau laidos, bet ką aš galiu pasakyti – kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, – tiesioginiame eteryje kalbėjo E.Skersis. – Jei tu eini kalbėti į laidą, tu turi šnekėti apie dalykus, kuriuos išmanai. Manau, kad Jonas Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, jo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra žymiai produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie Jono Vainausko komentarus.“
„Juventus“ antrame Čempionų lygos atrankos etape Ispanijos klubui pralaimėjo 71:81.
„Tai yra nerimta vadyba ir požiūris. Todėl reikia keisti arba vadybą, arba požiūrį. Kodėl nedalyvauti FIBA Europos taurėje? Pagrindinis rėmėjas yra savivaldybė, kodėl negarsinti mažai žinomo Utenos miesto Europoje? Kodėl nesisemti patirties, kur žaidžia panašaus pajėgumo komandos ir gali apkeliauti Europą? Pamatyti žaidėjų, kuriuos vėliau pasikviestum pas save, užmegztum santykius su kitais vadovais. Galų gale, juk galima laimėti tą taurę ir tokiu keliu patekti į Čempionų lygą. Kodėl neišnaudoti visko, ką siūlo gyvenimas? Vėl apsiriboti žaidimu Lietuvos krepšinio lygoje ir Karaliaus Mindaugo taurėje. Tiesiog košmaras. Toks požiūris mane verčia liūdėti dėl Lietuvos sporto vadybos lygio. Eilinės ambicijų kapinės“, – griežtas J. Vainauskas.
