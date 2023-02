Įvarčių fiestoje „Real" penktą kartą tapo stipriausiu klubu pasaulyje

Gana greitai ispanai pelnė du įvarčius, kai Viniciusas Junioras 13-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Real“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.

O tada Federico Valverde 18-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino Ispanijos klubo pranašumą 2:0.

Visgi čia pait ir „Al-Hilal" pasižymėjo, kai greitoje kontratakoje puolėjas Moussa Marega 26-ąją minutę atsidūręs surengtos kontratakos smaigalyje pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.

Bet po pertraukos Karimas Benzema 54-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir vėl padidino „Karališkojo“ klubo pranašumą 3:1.

O čia pat F.Valverde 58-ąją minutę antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 4:1.

Įvarčių festivalis tęsėsi toliau. Luciano Vietto 63-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir šiek tiek sušvelnino susitikimo rezultatą 2:4.

Bet V.Junioras 69-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir šių rungtynių rezultatas tapo jau net 5:2.

Galiausiai L.Vietto 79-ąją minutę dar kartą pasižymėjo šiame susitikime ir šiek tiek sušvelnino buvusį rungtynių rezultatą 3:5.

Bet tai buvo viskas. „Real" sėkmingai išlaikė pergalingą pranašumą ir rekordinį penktąjį kartą triumfavo FIFA Pasaulio futbolo klubų taurės turnyre.

🏆 @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! 👏#ClubWC