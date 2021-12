Istorinis rezultatas: „Grizzlies“ iškovojo didžiausią pergalę NBA lygos istorijoje

Iki šiol didžiausią pergalę prieš 20 metų buvo pasiekęs Klivlando „Cavaliers“ klubas, kuris net 148:80 (68 tšk. skirtumas) buvo įveikęs Majamio „Heat“.

Mače Memfio ekipa gana greitai šovė į priekį bei susikrovė dviženlę persvarą. Nuo tada jie nuolat bėgo, vienu metu skirtumas greitai išaugo ir iki 30 taškų (60:30).

Kai jau atrodė, kad nugalėtojas aiškus ir „Grizzlies“ gali kiek atsipalaiduoti, šie vis vien vieną po kito rengė rezultatyvias atakas ir skirtumas tarp komandų tik didėjo.

Po puikaus ketvirtooj kėlinio (39:17) skirtumas galutinai išaugo iki rekordinio 76 taškų pranašumo (152:79).

„Grizzlies“ šiose rungtynėse pagerino ir klubo rezultatyvumo rekordą.

NBA Record: Margin of victory

Franchise Record: Margin of victory

Franchise Record: Most points

Franchise Record: Most bench points

Franchise Record: Assists

Franchise Record: FG%

Franchise Record: Largest lead

Franchise Record: +/- rating (@santialdama) pic.twitter.com/o35jyyTsqc