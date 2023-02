Istorinis pasiekimas: Pietų Sudanas pirmą kartą pateko į Pasaulio čempionatą

Penktadienį vykusiame mače Pietų Senegalo krepšininkai varžovus įveikė rezultatu 83:75. Pietų Laimėtojų lyderis Nuni Omotas pelnė 26 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Įveikusi kvalifikaciją ši šalis prisijungė prie Dramblio Kaulo Kranto krepšininkų, kurie taip pat jau pasirengę vykti į pasaulio čempionatą.

🔥 HISTORY MADE 🔥



South Sudan are going to their first FIBA Basketball World Cup 🏆#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/1T2qvgSTvn