„Barcelona“ Eurolygoje pratęsė pergalių seriją, mačas pažymėtas piršlybomis

Š.Jasikevičiaus auklėtiniams tai buvo ketvirtosios paeiliui laimėtos rungtynės turnyre.

Nugalėtojų gretose Rokas Jokubaitis per 12 minučių pasižymėjo 5 taškais (1/1 dvit., 1/2 trit.) 2 rezultatyviais perdavimais, 3 išprovokuotomis, 3 asmeninėmis pražangomis ir 6 naudingumo balais.

Savo ruožtu D.Motiejūnas žaidė 21 minutę, per kurią pelnė 5 taškus (2/5 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, išprovokavo 3 pražangas, padarė 2 klaidas, 3 sykius pats prasižengė ir surinko 1 naudingumo balą.

Antrajame kėlinyje, po atkarpos 7-0, pirmą kartą susitikime aikštės šeimininkai įgijo dviženklį pranašumą (42:30).

Po didžiosios pertraukos jis dar kiek padidėjo (56:41). Nepaisant to, lemiamo ketvirčio pradžioje svečiai iš Monako atstumą sumažino vos iki tritaškio (65:62).

Po tokio šoko katalonai atsitiesė ir netrukus sureagavo, kai spurtavo 6-0 ir vėl ėmė tolti (71:62).

Galiausiai aikštės šeimininkai ir vėl susigrąžino dviženklę persvarą (76:65) bei įtvirtino pergalę – 80:70.

Beje, dar prieš mačą arenoje įvyko piršlybos.

