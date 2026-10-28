Istorinį pasirodymą surengęs Tatumas prabilo apie sugrįžimą į geriausią formą

28-erių puolėjas praėjus maždaug pusantrų metų po Achilo sausgyslės plyšimo tikina vis labiau primenantis tą krepšininką, kuris prieš traumą buvo vienas ryškiausių NBA lyderių.
Antradienį „Celtics“ po pratęsimo 125:124 palaužė „Nets“, o J. Tatumas tapo pagrindiniu pergalės kalviu.
Amerikietis pelnė 40 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir paskutinę pratęsimo sekundę pataikė pergalingą metimą.
Po rungtynių puolėjas pabrėžė, kad jam svarbiausia ne vien statistika, bet ir palaipsniui sugrįžtantys fiziniai gebėjimai.
„Nuo Achilo sausgyslės traumos praėjo 18 mėnesių. Man svarbiausia yra progresas ir tai, kaip judu aikštėje. Buvo neįtikėtinas jausmas vėl daryti dalykus, kuriuos galėjau atlikti prieš traumą, ir pasidalyti ta akimirka su komandos draugais“, – apie pergalingą metimą kalbėjo J. Tatumas.
Įspūdingas J. Tatumo pasirodymas pateko ir į „Celtics“ istoriją.
Puolėjas tapo vos antruoju Bostono klubo krepšininku po legendinio Larry Birdo, kuriam per vienas rungtynes pavyko pelnyti bent 40 taškų ir pataikyti pergalingą metimą su sirena.
2025 metų gegužę Achilo sausgyslę nusitraukusiam amerikiečiui sugrįžimas į aukščiausią lygį nebuvo lengvas.
Praėjusį sezoną jis sužaidė vos 16 reguliariojo sezono ir šešerias atkrintamųjų rungtynes. Dėl kelio problemų puolėjas taip pat praleido lemiamą pirmojo atkrintamųjų etapo susitikimą su Niujorko „Knicks“.
Šį sezoną J. Tatumas per ketverias rungtynes vidutiniškai pelno po 28 taškus, atkovoja po 6,3 kamuolio ir atlieka po 8 rezultatyvius perdavimus, iš žaidimo atakuodamas 43 proc. taiklumu.
Tiesa, amerikiečiui dar nepavyko susigrąžinti įprasto stabilumo.
Pirmajame sezono mače su Detroito „Pistons“ jis pataikė vos 6 metimus iš 23, o tritaškius kol kas realizuoja tik 24,1 proc. taiklumu, vidutiniškai išmesdamas po 7,3 tolimo metimo.
Vis dėlto 2024 metų NBA čempionas įsitikinęs, kad juda tinkama kryptimi.
„Rungtynių metu pasitaiko mažų akimirkų, kai kažką padarau ir tai nebūtinai būna veiksmas su kamuoliu. Tuomet pagalvoju: „O, visa tai sugrįžta. Aš iš tiesų vėl pradedu jaustis tokiu, koks buvau anksčiau.“ Dėl to jaučiuosi labai gerai“, – džiaugėsi J. Tatumas.
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