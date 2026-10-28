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NBA teisėjų sprendimai sukėlė pasipiktinimą: Morantas ir Lillardas negailėjo kritikos

2026-10-28 17:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 17:37
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Portlando „Trail Blazers“ žvaigždė Ja Morantas po pergalės prieš Los Andželo „Lakers“ ekipą liko nepatenkintas teisėjų darbu ir ketina apskųsti jam skirtą techninę pražangą už vaidybą.

Morantas | Scanpix nuotr.

Portlando „Trail Blazers“ žvaigždė Ja Morantas po pergalės prieš Los Andželo „Lakers“ ekipą liko nepatenkintas teisėjų darbu ir ketina apskųsti jam skirtą techninę pražangą už vaidybą.

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„Trail Blazers“ išvykoje 136:129 įveikė „Lakers“ krepšininkus, tačiau rungtynių pabaigą apkartino neįprasti arbitrų sprendimai.

Per paskutines šešias susitikimo minutes už vaidybą techninėmis pražangomis buvo nubausti net trys žaidėjai – J. Morantas, jo komandos draugas Toumani Camara ir „Lakers“ puolėjas Ziaire'as Williamsas.

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Abi komandos kartu metė net 71 baudos metimą, o dėl gausybės švilpukų rungtynės gerokai užsitęsė.

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J. Morantas technine pražanga buvo nubaustas ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kai „Trail Blazers“ pirmavo vos 121:120.Gindamasis prieš Austiną Reavesą, Portlando gynėjas po kontakto krūtine žengė kelis žingsnius atgal iškeltomis rankomis.

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Teisėjai nusprendė, kad amerikietis bandė išprovokuoti pražangą vaidindamas kontaktą.

Vis dėlto pats J. Morantas su tokiu vertinimu nesutiko.

„Aš tiesiog parodžiau rankas ir priėmiau kontaktą į krūtinę. Juk net nenugriuvau. Tiesiog toliau žengiau atgal. Yra kaip yra. Bandysiu apskųsti šį sprendimą. Man atrodo, kad už tai skiriama maždaug 2 tūkst. dolerių bauda“, – sakė gynėjas.

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Sezono rezultatyvumo rekordą pagerinęs ir 23 taškus pelnęs J. Morantas paaiškino, kad tokį gynybos būdą pasirinko atsižvelgdamas į ankstesnius teisėjų sprendimus.

„Didžiąją dalį baudų „Lakers“ metė po prasiveržimų. Bandėme prisitaikyti – laikyti rankas iškeltas ir priimti kontaktą krūtine, kad parodytume teisėjams, jog būtent varžovai inicijuoja kontaktą. Tačiau vis tiek likome nuskriausti.

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Džiaugiuosi, kad neleidome tai techninei pražangai mūsų palaužti ar atimti energijos. Toliau kovojome ir iškovojome pergalę“, – teigė J. Morantas.

Prie pergalės 21 tašku prisidėjęs Damianas Lillardas, kuris rungtynių pabaigoje pataikė svarbų tritaškį, taip pat neslėpė nuostabos dėl arbitrų sprendimų.

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Patyrusio gynėjo nuomone, teisėjai pernelyg stengėsi bausti žaidėjus už vaidybą net ir tais atvejais, kai epizodai nebuvo akivaizdūs.

„Per NBA rungtynes būna daugybė situacijų, kai žaidėjai pagražina kontaktą. Manau, kad norint skirti tokią pražangą lemiamomis rungtynių akimirkomis, vaidyba turi būti tikrai akivaizdi.

Jie nubaudė Ja pačioje atakos pabaigoje. Jeigu tai nėra kažkokia absurdiška vaidyba, neturėtum skirti tokios pražangos, kai vyksta atkaklios rungtynės ir komandas skiria vos vienas metimas.

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Suprantame, kad NBA šį sezoną tam skiria ypatingą dėmesį, tačiau mane nustebino, jog teisėjai taip atkakliai dalijo šias pražangas“, – kalbėjo D. Lillardas.

„Trail Blazers“ vyriausiasis treneris Micahas Nori taip pat atkreipė dėmesį į neįprastą rungtynių statistiką.

Pasak specialisto, per visą praėjusį sezoną, kuriame buvo sužaista apie 2 tūkst. rungtynių, už vaidybą buvo skirtos vos 27 techninės pražangos.

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Šį kartą per vieną susitikimą arbitrai jų užfiksavo net tris.

„Puikus NBA darbas. Tam skiriamas ypatingas dėmesys. Nuostabu. Buvo mesti 71 baudos metimas. Beveik sulaukėme antros valandos nakties Rytų pakrantėje, kol rungtynės baigėsi. Atsiprašau, kad turėjote čia taip ilgai užsibūti“, – ironiškai kalbėjo M. Nori.

Nepaisant ginčytinų epizodų, „Trail Blazers“ sugebėjo išsaugoti pranašumą ir iš Los Andželo išsivežti pergalę.

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