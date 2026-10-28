FIBA Čempionų lyga: „Rytas“ – „Trabzonspor“ (GYVAI)

Vilniečiai per du turus yra pasiekę 1 pergalę, o Turkijos klubas laimėjo abu žaistus mačus.
Ignas Urbonas pasirodė startiniame penketuke ir per 7 minutes pelnė 6 taškus (3/4 dvitaškiai), atkovojo 4 kamuolius, surinko 9 naudingumo balus, bet pirmojo ketvirčio pabaigoje susidūrė su varžovu ir susiėmęs už peties iškeliavo į rūbinę.
Puikiai susitikimą pradėjęs „Rytas“ prabėgus 3 minutėms pirmavo 11:6. Netrukus skirtumas dar labiau ūgtelėjo – 16:8. Svečiai likus 2 minutėms priartėjo (18:20) ir nors vilniečiai vėl buvo truktelėję į priekį (25:18), pasibaigus pirmajam kėliniui turėjo tik 3 taškų pranašumą – 25:22.
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