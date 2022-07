Ir komandą, ir rolę prieš lenktynes pakeitęs Varža: „Ši ekipa čia atvažiavo laimėti“

Pastabesni „Aurum 1006 km“ lenktynių gerbėjai, į rankas paėmę lenktynių knygelę su visų komandų ir jų narių sąrašu pastebėjo, kad Mindaugas Varža įrašytas dviejose komandose. Ir tai nebūtų kažkas keisto, kadangi praeityje yra buvę pilotų, lenktyniaujančių pakaitomis dviejose ekipose tą pačią dieną. Tačiau Mindaugas Varža buvo įtrauktas į „RC Cola shaked by Texaco“ vairuotojų sudėtį, o „Nebankrutuok.lt-Balpol by Club Exit“ komandoje nurodytas kaip jos vadovas.

Mindaugas Varža atskleidė, kad prieš varžybas įvyko šiokios tokios rokiruotės. Nors jis išties ketino sėsti prie „Ford Shelby GT350 evo2“ vairo ir lenktyniauti, galiausiai buvo priimtas kitas pasiūlymas, o Mindaugo Varžos kaip vairuotojo vietą „RC Cola shaked by Texaco“ komandoje užėmė pilotas iš klasikinio ralio pasaulio Nerijus Malaševičius.

„Su „mersu“ važiuoja du mano kaip šturmano „draiveriai“ – Deividas Jocius ir Egidijus Valeiša. Tai jie pasakė, kad jei šturmano Varžos balso negirdės per ausines, nevažiuos. Tai man teko priimti sprendimą ir priimti šias pareigas. Aišku, aš čia juoko forma.

O jei rimtai, tai su šituo automobiliu važiuoja geri mano bičiuliai. Kadangi buvo neaišku, kas per varžybas automobilį aptarnaus, komanda užsiregistravo tik paskutinę dieną. Ir faktas tas, kad iki to laiko aš jau buvau sutaręs su kitais savo gerais bičiuliais iš „RC Cola shaked by Texaco“ komandos, kad būsiu vienas iš vairuotojų. Teko vietoje savęs jiems surasti pamainą ir sutiko Nerijus Malaševičius. Taigi, viskas susidėliojo į savo vietas“, - pasakojo Mindaugas Varža.

„Nebankrutuok.lt-Balpol by Club Exit“ komandai praėjusiais metais nepavyko užkopti ant aukščiausio prizininkų pakylos laiptelio, o po varžybų dar ilgai virė diskusijos apie įvykius trasoje ir teisėjų bei pačios komandos priimtus sprendimus.

Po pernykščių varžybų komanda žadėjo į šias lenktynes nebegrįžti, tačiau kaip sako Mindaugas Varža, „Aurum 1006 km“ lenktynes visus traukia tarsi magnetas ir nuslūgus emocijoms vėl bandoma siekti išpildyti savo ambicijas. Pasak ekipos vadovo, šiemet komanda ir vėl nusiteikusi kovingai ir vienintelis jų tikslas – nugalėti.

„Mes daug kartų esame kalbėję ir aš pats esu sakęs, kad man pakaks tos Palangos, kad jau tikrai viskas, nebevažiuosime. Bet artėja ta Palanga ir vėl ta koja pradeda drebėti. Nežinau, kodėl taip yra, bet šios lenktynės traukia kaip magnetas. Be abejo, su šita mašina mes atvažiavome tik laimėti. Būtų kvaila sakyti, kad norėtume papulti kažkur ant podiumo. Ne, mes atvažiavome tik laimėti. Komanda tikrai pajėgi. Tiek Deividas, tiek Egidijus yra labai geroje formoje. Nemunas yra mašinos savininkas, tai jam psichologiškai labai lengva ir jis su šituo „mersu“ moka puikiai elgtis. Darysime viską, kad savo tikslą pasiektume“, - komandos ambicijas įvardijo Mindaugas Varža.

Komandos vadovas tvirtina, kad vos tik grįžęs iš Pasaulio „Baja“ taurės varžybų Italijoje stačia galva nėrė į „Aurum 1006 km“ lenktynių rūpesčius, tačiau savo kaip komandos vadovo priešstartines užduotis įvykdyti spėjo.

„Nebankrutuok.lt-Balpol by Club Exit“ komandos „Mercedes AMG GT3 Evo“ lenktynėse bus pažymėtas 20-uoju numeriu.