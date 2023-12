iGo2Dakar: Trečią kartą Dakare startuosiančios „Audi“ laukia dideli išbandymai

Šiemet „T1U“ klasės boliduose sėdės mums gerai žinomi ekipažai – Mattiasas Ekströmas ir Emilis Bergkvistas, Stéphaneas Peterhanselis ir Edouardas Boulangeris bei Carlosas Sainzas su Lucasu Cruzu.

Apžvelgdami artėjantį Dakaro ralį, „iGo2Dakar“ komanda atkreipia dėmesį, jog „Audi“ buvo pirmasis gamintojas, Dakaro raliui sukūręs „T1U“ klasės modelį. Šio veiksmo tikslas – įrodyti, kad mažai teršalų išmetanti transporto priemonė gali įveikti vieną iš sunkiausių automobilių sporto iššūkių ir tuo pačiu būti konkurencinga.

„Audi Motorsport“ vadovas Rolfas Michlas sako, kad jų sukurtas automobilis sukėlė didelį ažiotažą jau per pirmuosius du pasirodymus Dakare: „Audi“ dar kartą tapo technologiniu pradininku automobilių sporto istorijoje, mes pradėjome paradigmos pokytį. Elektrinės pavaros ir degalų energijos keitiklio derinys yra unikalus ir labai efektyvus. Mes suprantame, ką jau pasiekėme ir kartu laukiame kito Dakaro ralio. Tai bus didelis iššūkis, kaip ir pastaruosius dvejus metus. Tuo pačiu, mes pasitikime „Q Motorsport“ komanda, kuriai vadovauja didelę patirtį turintis komandos vadovas Svenas Quandtas.“

7900 kilometrų – iššūkis ne tik technikai

Sportininkams artėjančiame ralyje reikės įveikti dvylika greičio ruožų per 14 dienų. Greičio ruožus sudarys net 4727 kilometrai, o bendras maršruto atstumas, jei skaičiuoti tiksliai kilometrais - siekia net 7891 kilometrą. Stéphaneas Peterhanselis pabrėžia, kad labai svarbu neprarasti ištvermės: „Aš daug treniravausi. Taip pat turime mokėti gerai pailsėti naktimis, daug dėmesio tenka skirti savo mitybai.“

Vienas artėjančio ralio išskirtinumų – 48 valandų greičio ruožas. Jis vyks sausio 11 ir 12 dienomis ir sudarys vieną bendrą etapą. Šiam iššūkiui organizatoriai pasirinko kopų jūrą „Empty Quarter“. Kadangi motociklai ir keturračiai važiuos skirtingu maršrutu, pirmaujantys automobilių ir sunkvežimių ekipažai šias dvi dienas neturės vėžių smėlyje. Be to, dalyviams teks apsieiti be įprastos komandų pagalbos ir galės padėti tik vieni kitiems.

„Tai bus didelis strateginis iššūkis. Tačiau antra savaitė taip pat bus sunki, nes šiemet akmenuoti etapai bus tik ralio antroje pusėje. Tada viskas gali nenuspėjamai pasikeisti“, – sako S. Peterhanselio šturmanas Edouardas Boulangeris.

„Audi RS Q e-tron“ kūrimo procesas

Prieš artėjantį ralį komanda, vadovaujama daktaro Leonardo Pascalio, patobulino „RS Q e-tron“ daugelyje sričių.

„Nauja komplektacija padidino automobilio komfortą ir jo efektyvumą“, – pabrėžia Carlosas Sainzas, per beveik 40 metų profesionalaus vairuotojo karjerą padėjęs optimizuoti daugybę ralio automobilių.

Mattias Ekströmas priduria, kad jam svarbu tai, kaip automobilis elgsis smėlyje: „Labai padeda tai, kad turėdami elektrinę sistemą galime važiuoti per kopas nekeičiant pavarų.“

Edouardas Boulangeris pastebi, kad pasikeitė sritys, kurioms, tobulinant automobilį, skiriama daugiausiai dėmesio: „Projekto pradžioje dėmesys buvo skiriamas esminiam sudėtingos pavaros technologijos ir automobilio vystymui. Tuo tarpu dabar radome laiko patobulinti daugelį automobilio salono aspektų. Galime geriau kontroliuoti triukšmo lygį ir jo poveikį, o vairuotojas ir šturmanas taip pat tapo geriau apsaugoti nuo stiprių smūgių ir ekstremalių apkrovų. Technikai per pastaruosius metus daug dirbo ir padarė tikrai labai apčiuopiamą pažangą. Didelis komplimentas už tai.“

Labai stipri konkurencija

Carlosas Sainzas pripažįsta, jog laukia sunki konkurencinė kova: „Neabejotinai tarp stipriausių varžovų yra Dakaro nugalėtojas Nasseras Al-Attiyah ir pasaulio ralio čempionas Sébastienas Loebas su „Prodrive Hunter“. „Toyota“ taip pat turi čempioną Ginielį de Villiersą ir keletą gerų jaunesnių vairuotojų. Ir tikrai nenuvertinsime savo naujojo varžovo „Ford“ su buvusiu nugalėtoju Nani Roma.“

Trečius metus iš eilės „Team Audi Sport“ atvyksta į Dakarą nepakitusia sudėtimi. Turbūt daugiausiai patirties skirtingose disciplinose į šį sąrašą įneša buvęs DTM, pasaulio ralio kroso, 24 valandų lenktynių ir elektrinių kėbulinių automobilių serijos čempionas Mattias Ekströmas.

„Daug išmokau nuo tada, kai 2020 m. pirmą kartą startavau kaip naujokas. Mūsų varžovai yra patyrę ir greiti. Treniravausi ir varžiausi kiek įmanoma daugiau, kad būčiau pasiruošęs šiam startui. Su šturmanu toliau didinsime greitį ir supratimą apie šią discipliną“, – sako M. Ekströmas.

Jo šturmanas – kolega švedas Emilis Bergkvistas, greitai prisitaikęs prie Dakaro ralio ir neslepiantis, kad nekantriai laukia artėjančio starto.

Komandos vetaranas – prancūzas Stéphaneas Peterhanselis, 14 kartų Dakaro ralio nugalėtojas, dar vadinamas misteriu Dakaru, remiasi tautiečio Edouardo Boulanderio nurodymais, kuriam irgi nesvetimas pergalės skonis. Dukart pasaulio ralio čempionas Carlosas Sainzas pirmą kartą su šturmanu Lucasu Cruzu startavo dar 2009 m., o abu ispanai kartu laimėjo Dakaro ralį jau tris kartus.