Į NKL sugrįžtantis amerikietis prisijungė prie „Kretingos“ klubo

27-erių vidurio puolėjas prieš tai dvejus metus yra vilkėjęs Palangos ekipos aprangą (2021–2023 m.).
2022–2023 m. sezone 201 cm ūgio krepšininkas fiksavo 10,2 taško, 7,2 sugriebto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 16,2 naudingumo balo rodiklius per 27 susitikimus.
Po etapo pajūryje Youngas išvyko į Slovakiją, kurioje gynė Lučeneco ekipos garbę. 2023–2024 m. sezone aukštaūgis per 24 žaidimo minutes rinko po 5,6 taško, 4,6 atkovoto kamuolio ir 5,5 efektyvumo balo.
Šį NKL sezoną kretingiškiai per 8 mačus turi pasiekę dvi pergales ir rikiuojasi penkioliktoje pozicijoje.
