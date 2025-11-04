 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Į NKL sugrįžtantis amerikietis prisijungė prie „Kretingos“ klubo

2025-11-04 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 15:22

„Kretingą" oficialiai papildė į NKL pirmenybes grįžtantis amerikietis Justinas Youngas.

J.Youngas papildė Kretingos ekipą (Dainius Lukšta, NKL)

„Kretingą“ oficialiai papildė į NKL pirmenybes grįžtantis amerikietis Justinas Youngas.

0

27-erių vidurio puolėjas prieš tai dvejus metus yra vilkėjęs Palangos ekipos aprangą (2021–2023 m.).

2022–2023 m. sezone 201 cm ūgio krepšininkas fiksavo 10,2 taško, 7,2 sugriebto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 16,2 naudingumo balo rodiklius per 27 susitikimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po etapo pajūryje Youngas išvyko į Slovakiją, kurioje gynė Lučeneco ekipos garbę. 2023–2024 m. sezone aukštaūgis per 24 žaidimo minutes rinko po 5,6 taško, 4,6 atkovoto kamuolio ir 5,5 efektyvumo balo.

Šį NKL sezoną kretingiškiai per 8 mačus turi pasiekę dvi pergales ir rikiuojasi penkioliktoje pozicijoje.

