Į klausimą apie potencialų naujoką atsakęs Giedrius Žibėnas atskleidė, kokia turėjo būti lemiama ataka

Šiame turnyro etape serijoje jie žais prieš Atėnų „Peristeri“.

Vilniečiams šio vakaro mače pergalę atnešė Gytis Radzevičius. Būtent jis likus vos sekundei pataisė netaiklų komandos draugo metimą ir išplėšė komandai taip reikalingą pergalę.

„Pradėjome dviem sunkiais pralaimėjimais ir psichologiškai nebuvo lengva. Po to turėjome aiškų tikslą laimėti likusias ketverias rungtynes, ką mes ir padarėme.

Gaila, kad to neužteko užimti pirmai vietai grupėje, bet šiandien galime džiaugtis, nors per daug švęsti nėra ko. Tesiog džiugu dėl komandos. Vis dar nesame „Top 16“ etape ir dėl jo turėsime kautis. Turime išlikti susikaupę.

Mūsų laukia sunkus tvarkaraštis, turime būti pasirengę. Bet, kaip minėjo kapitonas, tokios pergalės lipdo komandą“, – spaudos konferencijoje po pergalės sakė G. Žibėnas.

🔥 𝗛𝗢𝗠𝗘. 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧. 𝗔𝗗𝗩𝗔𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘! 🔥@RytasVilnius win at the buzzer to secure home court advantage in Play-Ins in January! #BasketballCL pic.twitter.com/LsWoYGFT55