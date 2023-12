Metimą su sirena pataikęs „Rytas“ iškovojo svarbią pergalę Čempionų lygoje

Antroji vieta vilniečiams garantavo namų aikštės pranašumą įkrintamosiose varžybose. Šiame turnyro etape serijoje jie žais prieš Atėnų „Peristeri“.

„Rytas“ geriau pradėjo šio vakaro rungtynes, o prancūzai atrodė kiek sutrikę ir strigo puolime (3:11). Nors paskui jiems pavyko prabusti, bet vilniečiai visada išliko bent truputį priekyje 22:17.

Vaizdas per daug nepasikeitė ir antrajame kėlinyje. Jame vis labiau įsižaidė Dižono klubo gynėjai, bet atsakymų surasdavo ir šeimininkai.

„Rytas“ visada išlikdavo priekyje, bet jų persvara buvo nedidelė (40:35).

Po didžiosios pertraukos karuselė rungtynėse nesustojo. Vilniečiai surengė atkarpą 7:0, bet ir varžovai tada atsakė taikliais metimais bei vėl priartėdavo prie šeimininkų (59:62).

Bet lemiamu metu ketvirtajame kėlinyje aikštėje užvirė atkakli kova. Nors prancūzams šis susitikimas nieko nebereiškė, bet svarbiu metu jie pataikė kelis dvitaškius be atsako ir pirmavo 71:70.

Paskutinę minutę aikštėje komandos vis keitėsi pirmaujančios vaidmenimis. Lemiamu metu Margiris Normantas pataikė baudas ir išvedė vilniečius į priekį (77:76), bet baudos metimu atsakė ir vokiečiai.

🔥 𝗛𝗢𝗠𝗘. 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧. 𝗔𝗗𝗩𝗔𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘! 🔥@RytasVilnius win at the buzzer to secure home court advantage in Play-Ins in January! #BasketballCL pic.twitter.com/LsWoYGFT55

