Hidžabo šachmatų turnyre nedėvėjusi iranietė į gimtąją šalį negrįš

2022 m. pabaigoje pasaulio „Rapid and Blitz“ šachmatų čempionate Almatoje (Kazachstanas) S. Khadem varžėsi nedėvėdama hidžabo. Po tokio protesto S. Khadem su vyru kino režisieriumi Ardeshiru Ahmadi ir mažamečiu poros vaiku persikels į neskelbtą Ispanijos miestą.

Kol kas ji dar nepateikė viešo pareiškimo, tačiau du jai artimi šaltiniai patvirtino šią žinią Ispanijos laikraščiui „El Pais“.

Tokį sprendimą moteris priėmė dėl savoje šalyje gresiančios bausmės – Irane moterys gali būti įkalintos už šio galvos apdangalo nedėvėjimą.

My favorite chess player in the World right now: Sara Khadem, representing Iran in the World Rapid & Blitz in Kazakhstan ❤️❤️❤️



photo @LennartOotes https://t.co/prsQMuCJrw #RapidBlitz #MahsaAmini pic.twitter.com/qbeTo3lyr5