Žiniasklaida: tarptautiniame šachmatų turnyre dalyvavusi iranietė nedėvėjo hidžabo

Irane nuo rugsėjo vidurio vyksta demonstracijos prieš šalies vadovybę po to, kai 22 metų Irano kurdų moteris Mahsa Amini mirė dorovės policijos areštinėje, kuri ją sulaikė dėl „netinkamos aprangos“.

Irano naujienų agentūros Khabarvarzeshi ir Etemad pirmadienį pranešė, kad Sara Khadem pasaulio „Rapid and Blitz“ šachmatų čempionate Almatoje (Kazachstanas) varžėsi be hidžabo – pagal griežtus Irano aprangos kodus privalomos skaros.

Abiejų agentūrų paskelbtose nuotraukose ji rodoma be skaros turnyro metu. Khabarvarzeshi taip pat paskelbė nuotrauką, kurioje ji dėvi hidžabą, tačiau nenurodė, ar ji daryta tame pačiame renginyje.

S. Khadem, gimusi 1997 m. pagal Tarptautinės šachmatų federacijos svetainę užima 804 vietą pasaulyje.

