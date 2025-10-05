Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Haalando įvartis atnešė „Man City“ pergalę prieš „Brentford“

2025-10-05 20:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 20:25

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:0 nugalėjo „Brentford“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:0 nugalėjo „Brentford“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 10 smūgių, kai tuo tarpu „Brentford“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 6.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Haalandas pasižymėjo 22 iš 23 žaistų stadionų „Premier“ lygoje, tai yra didžiausias žaidėjo užfiksuotas procentas čempionato istorijoje (96 proc.)

„Man City“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 13 taškų ir rikiuojasi penktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Brentford“ su 7 taškais žengia šešioliktas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų