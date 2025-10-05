Haalando įvartis atnešė „Man City“ pergalę prieš „Brentford“

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 10 smūgių, kai tuo tarpu „Brentford“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 6.
E. Haalandas pasižymėjo 22 iš 23 žaistų stadionų „Premier“ lygoje, tai yra didžiausias žaidėjo užfiksuotas procentas čempionato istorijoje (96 proc.)
„Man City“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 13 taškų ir rikiuojasi penktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Brentford“ su 7 taškais žengia šešioliktas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!