TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Baskai pralaimėjo ir Saragosoje

2025-10-05 20:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 20:04

Vitorijos „Baskonia“ (0/1) niekaip negali laimėti šį sezoną. Ispanijos lygą jie pradėjo nesėkme išvykoje 88:107 (20:23, 14:25, 26:24, 28:35) prieš Saragosos „Casademont“ (1/0).

H.Diallo surinko dvigubą dublį

Baskai šį sezoną lieka be pergalių – skaičiuojant ir pasiruošimą tai buvo jų šeštas pralaimėjimas.

Tadas Sedekerskis rungtynėms buvo registruotas, bet ant parketo nežengė.

Nugalėtojams 26 taškus pelnė Trae Bellas-Haynesas, Joelis Soriano – 19, Devinas Robinsonas – 16 (11 atk. kam.).

„Baskonia“ 22 taškus įmetė Hamidou Diallo (10 atk. kam.), Luka Šamaničius – 21 (29 naud.), Timothe Luwawu-Cabarrot – 19.

