Baskai pralaimėjo ir Saragosoje

Baskai šį sezoną lieka be pergalių – skaičiuojant ir pasiruošimą tai buvo jų šeštas pralaimėjimas.
Tadas Sedekerskis rungtynėms buvo registruotas, bet ant parketo nežengė.
Nugalėtojams 26 taškus pelnė Trae Bellas-Haynesas, Joelis Soriano – 19, Devinas Robinsonas – 16 (11 atk. kam.).
„Baskonia“ 22 taškus įmetė Hamidou Diallo (10 atk. kam.), Luka Šamaničius – 21 (29 naud.), Timothe Luwawu-Cabarrot – 19.
