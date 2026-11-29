TPS (20 tšk.) išlaikė 6-ą vietą tarp 8 ekipų.
Stipriausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda savų sirgalių akivaizdoje 0:2 nusileido „HK Poprad“. Lietuvis per 18 min. 53 sek. blokavo 2 varžovų smūgius.
„HC Prešov“ (10 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – poziciją.
Pajėgiausioje Lenkijos lygoje Sanoko „STS Sokol“ ekipa, kurios garbę gina Oskaras Božerockij, savo arenoje 1:7 pralaimėjo prieš Torunės „KH Energą“. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
Aukščiausioje Nyderlandų lygoje Tilburgo „Trappers“ dubleriai su Otu Urveliu namie 1:4 nusileido „Jumbo Flyers Heerenveen“ ekipai. Lietuvis gavo 2 baudos min.
Martyno Griniaus atstovaujama „Nijmegen Devils“ komanda svečiuose 3:2 įveikė „Solify Smoke Eaters Geleen“. Lietuvis prie pergalės prisidėjo įvarčiu.
„Nijmegen Devils“ (26 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Trappers“ dubleriai (13) – 9-ą tarp 13 ekipų.
Ispanijos aukščiausioje lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Kristupu Blažiu net 4:18 buvo sutriuškinta „CH Jacos“. Lietuvis įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus ir gavo net 31 baudos minutę.
„Andorra HG“ (5 tšk.) lieka 6-a tarp 8 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ išvykoje 2:5 neatsilaikė prieš „HC La Chaux-de-Fonds“. Emilijus Krakauskas žaidė 18 min. 36 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo varžovų smūgį, o Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) rikiuojasi paskutinė – 10-a.
Vokietijos trečioje lygoje „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu namie 2:7 pralaimėjo prieš Štutgarto „Rebels“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda savo arenoje 0:4 neprilygo Tilburgo „Trappers“ (Nyderlandai). Lietuvis 4 sykius atakavo vartus bei gavo 2 baudos min.
Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu savų sirgalių akivaizdoje 0:5 neturėjo vilčių prieš Hanoverio „Scorpions“. Lietuvis nepasižymėjo.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (30 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (26) – 7-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (17 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ be Eimanto Noreikos namie 2:1 įveikė „Evansville Thunderbolts“ ekipą.
„Pee Dee IceCats“ (15 tšk.) užima 7-ą vietą tarp 12 klubų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Fargo Force“ komanda savo arenoje 0:2 nusileido „Tri-City Storm“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ su Matu Januliu namie net 1:7 buvo sutriuškinta Vaterlo „Black Hawks“ekipos. Lietuvis 2 sykius smūgiavo į vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (32 tšk.) pirmauja Rytų konferencijoje, o „Fargo Force“ (32) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 ekipas.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama Malmės „IF Redhawks“ komanda namie net 7:0 sutriuškino „Tingsryds AIF“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„IF Redhawks“ (44 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 4-a tarp 12 komandų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „LHC Academy“ varžovų arenoje 3:6 neprilygo „HC Ambri-Piottai“. Benas Andrejauskas ir Rapolas Bulovas nežaidė.
Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda išvykoje 5:4 palaužė „SC Bern Future“ pasipriešinimą. Lietuvis nerungtyniavo.
„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo ir Roberto Dobrinskio namie 3:4 nusileido „EHC Kloten“.
„LHC Academy“ (45 tšk.) užima 5-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (42) – 6-ą, o „Futur Hockey“ (30) – 9-ą tarp 13 ekipų.
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