Randalas Kolo Muani rungtynių pradžioje buvo nubaustas raudona kortele ir „Juventus“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.Pastarojo išvarymas iš aikštės 5-ąją minutę yra greičiausiai „Juventus“ žaidėjo užsidirbta raudona kortelė „Serie A“ lygoje nuo 1994/1995 m. sezono.
Nico Pazas pirmojo kėlinio pabaigoje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Como“ į priekį 1:0.
Anastasios Douvikas sužaidus valandą tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.
A. Douvikas rungtynių pabaigoje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
„Como“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 29 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Juventus“ su 21 tašku žengia septintas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.