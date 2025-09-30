Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Grigonio sugrįžimas į Eurolygą – pergalingas „Panathinaikos“ ekipai

2025-09-30 23:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 23:09

Marius Grigonis po metų pertraukos grįžo į Eurolygos kovas, o jo atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ (1/0) namie 87:79 (23:22, 24:19, 21:20, 19:18) nukovė Miuncheno „Bayern“ (0/1), kuriai priklauso Rokas Jokubaitis.

Marius Grigonis

0

Du kėlinius kova vyko gana lygiai, nors Kendricko Nunno dėka „Panathinaikos“ įgijo pranašumą – 43:39. Po dviejų kėlinių Atėnų komanda turėjo šešių taškų pranašumą, bet greitai iš jo nieko neliko – 46:47. Vis tik Jerianas Grantas bei Juancho Hernangomezas stabilizavo situaciją (56:48), o K.Nunnas suteikė savo komandai dviženklį pranašumą – 58:48.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liko dar užtektinai laiko, bet Ergino Atamano auklėtiniai neleido „Bayern“ atkurti didesnės intrigos.

M.Grigonis per 8 minutes prametė du tritaškius, atliko rezultatyvų perdavimą, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė ir rinko -3 naudingumo balus.

PAO gretose žibėjo K.Nunnas, kuris per 34 minutes pelnė 21 tašką, atliko 10 perdavimų ir rinko 29 naudingumo balus.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 21 (10 rez. perd., 29 n.b.), Nikos Rogkavopoulos 15, Omeras Yurtsevenas 14, Jerianas Grantas 10, Richaunas Holmesas 9.

„Bayern“: Xavieras Rathanas-Mayesas 18 (8 rez. perd., 26 n.b.), Isiaha Mike‘as 18, Wenyenas Gabrielis 13, Justinianas Jessupas 9.

