Grigonio sugrįžimas į Eurolygą – pergalingas „Panathinaikos“ ekipai

Du kėlinius kova vyko gana lygiai, nors Kendricko Nunno dėka „Panathinaikos“ įgijo pranašumą – 43:39. Po dviejų kėlinių Atėnų komanda turėjo šešių taškų pranašumą, bet greitai iš jo nieko neliko – 46:47. Vis tik Jerianas Grantas bei Juancho Hernangomezas stabilizavo situaciją (56:48), o K.Nunnas suteikė savo komandai dviženklį pranašumą – 58:48.
Liko dar užtektinai laiko, bet Ergino Atamano auklėtiniai neleido „Bayern“ atkurti didesnės intrigos.
M.Grigonis per 8 minutes prametė du tritaškius, atliko rezultatyvų perdavimą, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė ir rinko -3 naudingumo balus.
PAO gretose žibėjo K.Nunnas, kuris per 34 minutes pelnė 21 tašką, atliko 10 perdavimų ir rinko 29 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 21 (10 rez. perd., 29 n.b.), Nikos Rogkavopoulos 15, Omeras Yurtsevenas 14, Jerianas Grantas 10, Richaunas Holmesas 9.
„Bayern“: Xavieras Rathanas-Mayesas 18 (8 rez. perd., 26 n.b.), Isiaha Mike‘as 18, Wenyenas Gabrielis 13, Justinianas Jessupas 9.
