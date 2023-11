Griežčiausia bausmė: už ką NBA krepšininkus iš lygos pašalina iki „gyvos galvos“?

Nors pati griežčiausia bausmė – pašalinimas iš lygos iki „gyvos galvos“, pritaikoma retai, tačiau keletas tokių atvejų istorijoje yra pasitaikę ir dėl pasikartojančių priežasčių.

Nesunku pastebėti ne vieną atvejį, kai įvairūs žaidėjai ir treneriai, nors ir įsitraukę į muštynes, buvo tik suspenduoti ir nubausti didelėmis baudomis.

Vienas iš pavyzdžių – „Malice at the Palace“ muštynės tarp „Pistons“ ir „Pacers“, kuriose lyga skyrė kelis nušalinimus nuo rungtynių po to, kai abiejų komandų žaidėjai, treneriai ir sirgaliai įsitraukė į dramatiškas muštynes.

Susistumdymas NBA įvyko ir šiame sezone, kai rungtynėse tarp Minesotos „Timberwolves“ ir „Golden State Warrios“ kilo konfliktas pačioje rungtynių pradžioje. Aikštės viduryje susikibo Klay'us Thompsonas ir Jadenas McDanielsas. Po to į situaciją įsivėlė Draymondas Greenas, kuris už kaklo suėmė žaidėjus bandžiusį skirti milžiną Rudy Gobertą ir šį parvertė ant žemės.

Dėl itin žiauraus elgesio D. Greenas buvo suspenduotas penkerioms rungtynėms ir praras 769 tūkst. dolerių.

Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose iš lygos buvo pašalinta 12 žaidėjų. Visi jie buvo apkaltinti lošimu arba taškų „nusukinėjimu“.

Vienas iš jų buvo Jackas Molinasas iš Fort Veino „Pistons“ (dabar Detroito „Pistons“) komandos, kuris buvo „Visų žvaigždžių“ žaidėjas, kol buvo pašalintas už lažybas per savo komandos rungtynes.

Tais laikais žaidėjai neuždirbdavo tokių įspūdingų sumų, kaip dabartiniai žaidėjai, o pagunda papildyti savo piniginę lošimo pinigais buvo per didelė, kad kai kurie galėtų atsispirti.

Notorious point-shaver Jack Molinas & former LIU star Sherman White while in the Eastern Professional Basketball League. Both caught up in scandals, White point shaving in college (never allowed to play in NBA) & Molinas betting on his own team 32 games into his #NBA career pic.twitter.com/Hvj2FDkgOj

REKLAMA