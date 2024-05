Gimtadienį teniso korte sutikęs Novakas Džokovičius pasiekė jubiliejinę žymą

Į kortą įžengusį N.Džokovičių sirgaliai sutiko gimtadieniniais sveikinimais. Serbas mačo pradžioje žaidė užtikrintai ir po laimėtos varžovo padavimų serijos atitrūko 4:2. Vėliau N.Džokovičiaus padavimai kiek „nusimušė“ ir jis vos neišbarstė persvaros: septintajame geime vokietis nerealizavo dviejų „break pointų“, o devintajame geime – net penkių.

Antrojo seto pradžioje N.Džokovičius paleido vokietį į priekį (0:3), bet sugebėjo atsitiesti (3:3). Ties tuo gera serbo atkarpa nesibaigė. N.Džokovičius laimėjo dar dvi varžovo padavimų serijas ir mačą baigė įspūdingu spurtu 6:0, o po pergalės gavo ir gimtadieninį tortą.

No birthday is complete without cake 🎂



Happy Birthday, @DjokerNole 🥳 pic.twitter.com/hbdA3B6T1J