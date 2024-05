Konfliktas Berlyne: Erginą Atamaną papiktino „Fenerbahče“ sirgalių skanduotės

Konfliktas su Stambulo „Fenerbahče“ sirgaliais įsiplieskė, kai šie viešbutyje pasveikinę savo komandą, nutarė palaukti atvyksiančios savo varžovų pusfinalyje ekipos.

Būtent „Fenerbahče“ ir „Panathinaikos“ ekipos susitiks viename iš pusfinalių, o abi komandos į Berlyną atvyks su gausiomis savo sirgalių grupuotėmis.

Vaizdo įrašuose matyti, kad įniršęs E. Atamanas pradėjo eiti tiesiai link „Fenerbahče“ sirgalių, tačiau buvo sustabdytas.

Graikijos klubą treniruojantis turkas pasipiktino „Fenerbahče“ fanų skanduotėmis ir greitai įsivėlė į žodinį konfliktą.

Nors iš karto gesinti įsiplieskusių aistrų atvyko vietos policija, įtampa viešbučio prieigose išliko apie vieną valandą, o socialiniame tinkle „X“ patalpintas ne vienas vaizdo įrašas. Tame pačiame Berlyno Viešbutyje šiuo metu yra apsistojęs ir Turkijos ambasadorius.

E. Atamanui Stambulo ekipos fanai yra puikiai pažįstami, nes jis ilgus metus treniravo kitą to paties miesto klubą Stambulo „Anadolu Efes“.

Tension between coach Ataman and Fenerbahce fans chanting against him inside the teams' hotel #F4Glory pic.twitter.com/vfUmtwDmEr