Geriausias rungtynes G lygoje sužaidęs Matas Buzelis pataikė pergalingą metimą

Matas Buzelis nugalėtojų gretose per 30 minučių įmetė 21 tašką (5/7 dvit., 1/1 trit., 4/4 baud.), sugriebė 8 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo 2 metimus, bet prasižengė 5 kartus bei padarė 2 klaidas.

Lietuvis paskutinę rungtynių sekundę pataikė pergalingą dvitaškį, prieš tai jo atstovaujama komanda panaikino 22 taškų deficitą.

MATAS BUZELIS FOR THE WIN‼️🚨



The 2024 NBA Draft prospect hits the game-winning shot as @gleagueignite comes back from a 22-point deficit to earn a thrilling victory! pic.twitter.com/vvdjcdp1II