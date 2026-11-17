Po pralaimėjimo vokiečių komandos vyriausiasis treneris Antonas Gavelas akcentavo, kad rungtynes nulėmė maži dalykai.
„Kovėmės iki paskutinių sekundžių ir turėjome galimybes laimėti. Deja, bet taip nenutiko. Leidome atsikovoti daug kamuolių puolime. Ypatingai, kai žaidė jų mažesnis penketas. Nepasinaudojome šansu“, – kalbėjo strategas.
– Panašu, kad puikiai pavyko planas atakuoti J.Valančiūną?
– Žaidėjai tai puikiai išpildė. Pavyko jį kažkiek išimti iš rungtynių. Tai veikė mums, kol jis buvo aikštėje. Jis aišku rinko savo taškus, tada viskas vyko abiem kryptimis.
– Abi komandos puikiai žaidė puolime. Kaip manote, kas leido komandoms būti tokioms rezultatyvioms?
– Abi ekipos gerai atakavo krepšį. Turėjome 55 taškus pirmoje pusėje, bet daug praleidome. Tad viskas vyko abejose pusėse. Žaidėjai pagavo ritmą ir dėl to buvo daug taškų.
– Kaip matote R.Jokubaičio įsiliejimą po traumos?
– Jis nežaidė metus ir buvo sunku atsitiesti. Su kiekvienomis rungtynėmis jis eina į priekį. Kaune jam buvo aišku sunku emociškai, bet stūmėme į priekį jį. Jokubaitis parodė, koks gali būti svarbus. Negalime tikėtis, kad jis iškart grįš toks, koks buvo, bet jis juda į priekį. Manau, kad jis artimiausiu metu grįš į geriausią savo versiją.
– Kaip žvelgiate į galimą R.Jokubaičio prisijungimą prie rinktinės?
– Tokius dalykus sprendžia klubas, o ne aš. Nemanau, kad dabar tinkamas laikas apie tai kalbėti.
– Kas dar veikė puolime be to, kad atakavote J.Valančiūną?
– Kai jis žaidė sėkmingai puolėme, bet po to ir „Žalgiris“ prisitaikė ir žaidė be jo, tad teko ieškoti kitų variantų. Rungtynės sprendėsi paskutinėmis minutėmis, tad turėjome savo galimybių laimėti.
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