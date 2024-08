Garsaus trenerio išvarytas iš žaidynių: jam pareikšti rimti įtarimai

29-erių atletas trečiadienį pusfinalyje finišavo per 20.41 sek. ir liko už finalo borto. Kanadiečiui pritrūko 0.1 sek.

A.De Grasse‘ui žaidynių metu atsinaujino sena šlaunies raumens trauma. Kanadiečiui pusfinalyje teko bėgti jaučiant skausmą.

Tiesa, sveikatos problemos buvo ne vienintelis trikdis. Dar prieš pusfinalį iš žaidynių buvo išvarytas A.De Grasse‘o treneris Rana Reideris. Iš pradžių R.Reideriui buvo suteikta akreditacija, bet vėliau ją nuspręsta panaikinti. Dar 2023 m. gruodį R.Reideris buvo apkaltintas išprievartavimu, o šį birželį treneris sulaukė dar dviejų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu prie savo buvusių auklėtinių.

„Žinoma, kad mane tai paveikė psichologiškai. Bandžiau likti stiprus, bet nėra lengva, kai trenerio nebėra šalia. Visus metus jis buvo šalia manęs... Nieko nežinojau apie jam pareikštus įtarimus. Kai tokius dalykus sužinai prieš pat bėgimą, būna labai sunku... Su šio trenerio pagalba aš laimėjau olimpiadą. Jis 3 metus mane treniravo... Vis dar nežinau, kaip visą tai reikia vertinti. Apie tai pagalvosiu po žaidynių“, - „USA Today“ pasakojo A.De Grasse‘as.

The Canadian Olympic Committee says it has revoked accreditation from the coach of sprinter Andre De Grasse because of "new information" that has come to light about the appropriateness of accrediting him. https://t.co/aQiBOAKWd8 .