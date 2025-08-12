Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Gargždų komandą sustiprino amerikietis Pulliamas

2025-08-12 20:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 20:22

Gargždų krepšinio klubas tęsia sudėties komplektaciją – prie ekipos jungiasi gynėjas iš JAV Trey'us Pulliamas. 27-erių krepšininkas pastarąjį sezoną praleido Europoje, rungtyniavo Serbijoje ir Didžiojoje Britanijoje, kur garsėjo kaip kūrybingas žaidimo organizatorius ir pavojingas metikas.

Trey Pulliamas | Organizatorių nuotr.

0

Trey'us krepšinio kelią pradėjo gimtosiose JAV, o profesionalo karjerą tęsė Kipre, Serbijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Visur, kur žaidė, jis pasižymėjo gebėjimu kurti progas komandos draugams bei patikimai rinkti taškus svarbiausiais momentais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutiniame savo klube, Newcastle „Eagles”, reguliariajame sezone Trey'us per 30 min. pelnydavo po 12,8 taško, sugriebdavo po 3,1 kamuolio ir atlikdavo po 5,1 rezultatyvaus perdavimo. Atkrintamosiose jo skaičiai atrodė dar geriau – per 36 min. pelnydavo po 15,4 taško, atkovodavo po 3,6 kamuolio ir atlikdavo po 6 rezultatyvius perdavimus.

„Jis yra tas žaidėjas, kuris ypatingai gerai rungtyniauja vienas prieš vieną (ISO) situacijose. Trey pridės komandai daug agresyvumo puolime ir efektingai kurs galimybes komandos draugams“, – apie naujoką komentavo komandos asistentas Lukas Aleksandravičius.

