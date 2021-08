Gandai: „League of Legends“ pasaulio čempionatas gali būti perkeltas į Europą

Apie tai esporto naujienų portalui „Upcomer“ pranešė vidinis šaltinis iš „Riot Games”.

Skelbiama, jog tokį sprendimą „Riot Games“ priėmė susidūrusi su sunkumais bandant į Kiniją perkelti savo kūrybinį personalą. Be to, kai kurios Šiaurės Amerikos „League of Legends“ komandos vis dar kovojo biurokratinį karą dėl vizų.

Jeigu gandai pasitvirtins, tokį sprendimą „Riot Games“ bus priėmę iki „League of Legends“ pasaulio čempionato likus viso labo mėnesiui.

Pagal pradinius planus, šių metų pasaulio čempionatas turėjo vykti per kelis Kinijos miestus, įskaitant Šanchajų, koronaviruso sostinę Vuhaną, Šenženą ir kelis kitus.

Pernai „League of Legends“ pasaulio čempionatas taip pat vyko Kinijoje, o paskutinį kartą Europoje jis buvo surengtas 2019-aisiais.