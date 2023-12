Gali grėsti fiasko: elitiniai Europos klubai viešai atsisako kvietimo į Superlygą

Apie savo nenorą dalyvauti lygoje paskelbė ir du klubai, kurie buvo tarp 12 šią lygą inicijavusių komandų – „Manchester United“ ir Madrido „Atletico“. Abi jos išreiškė palaikymą UEFA, pareikšdamos, jog šios derybos su klubais buvo pozityvios ir klubai buvo kur kas labiau įtraukti į Europos turnyrų valdymą.

Prieš Superlygą dar kartą pasisakė ir „Bayern“. Jos vadovų teigimu, klubas koncentruojasi į vietinių lygų stiprinimą.

„Mūsų pareiga yra stiprinti vietines lygas, o ne jas silpninti. Durys į Superlygą „Bayern“ klubui ir toliau liks uždaros“, – cituojamas „Bayern“ vadovas.

Kiek vėliau savo sprendimu nedalyvauti pasidalino ir Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai:

„Paryžiaus „Saint-Germain“ visiškai ir kategoriškai atmeta bet kokius vadinamosios Superlygos planus, nes taip buvo nuo pat pirmos dienos ir taip bus visada.

PSG remia Europos sporto modelio principus, atviros konkurencijos ir įtraukties vertybes ir bendradarbiauja su visomis pripažintomis Europos futbolo suinteresuotosiomis šalimis – visų pirma su sirgaliais ir žaidėjais, kurie yra šio žaidimo šerdis.“

Apie savo nenorą žaisti Europos futbolo Superlygoje pareiškė ir „Sevilla“, viešai pasisakiusi apie atsisakymą žaisti šioje lygoje.

Aštriai apie tai pasisakė ir UEFA prezidentas Aleksanderis Čeferinas, kuris patikino, jog jų organizacija nebandys sustabdyti Europos Superlygos kūrimo, tačiau jo nuomone šis projektas pasmerktas žlugti.

Skirtingai nuo 2021 metų, UEFA yra pasiruošusi leisti įkurti Europos Superlygą. To priežastis – įsitikinimas, jog niekas neprisijungs prie šios lygos įkūrėjų Madrido „Real“ ir „Barcelona“ klubų.

„Mes nebandysime jų sustabdyti. Jie gali kurti ką tik sau nori. Tikiuosi, jog jie kaip įmanoma greičiau įkurs fantastišką turnyrą, kuriame varžysis du klubai. Tikiuosi, jog jie žino ką daro, bet tuo abejoju. Futbolo nusipirkti neįmanoma“, – kalbėjo A. Čeferinas.

🚨 UEFA president Aleksander Čeferin on the Super League: "We will not try to stop them. They can create whatever they want”.



“I hope they start their top competition as soon as possible… with two clubs”.



“Football is not for sale”. pic.twitter.com/9oiV6J5u2v