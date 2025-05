Gabrielis Diallo tęsia netikėtumų žygį Madride – pateko į ketvirtfinalį, eliminuotas ir septintas pasaulio reitingo žaidėjas

G. Diallo „break pointų“ laukė iki antrojo seto ketvirtojo geimo, bet abi savo progas iššvaistė. Pratęsime kanadietis ne sykį buvo sudėtingoje padėtyje (4:6, 6:7), tačiau sugebėjo atlaikyti 3 „match pointus“, o tada pats spurtavo 3:0 ir laimėjo setą.

Trečiajame sete lemtingu tapo jau pirmasis geimas, kai G. Diallo laimėjo varžovo padavimų seriją. Vėliau nė vienas žaidėjas nebeturėjo „break pointų“.

Įdomu tai, kad kanadietis pralaimėjo dar šio turnyro kvalifikacijoje, bet netikėtai gavo šansą žaisti pagrindiniame etape, kai jame atsilaisvino vieta.

Gabriel Diallo's EPIC Madrid ride 🎢



Apr. 22: Loses in last round of qualies

Apr. 24: Enters MD as lucky loser

Apr. 26: Scheduled to play Alcaraz in R2, faces lucky loser Majchrzak instead

Apr. 29: Rallies from a set down vs. Norrie

Apr. 30: Saves 3 MP's vs. Dimitrov#MMOpen pic.twitter.com/hbxfMNCaMW