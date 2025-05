Kostiuk pasipiktino Sabalenkos elgesiu „Mutua Madrid Open“ turnyre: ginčas dėl pirmojo padavimo

Kontroversiškas epizodas buvo užfiksuotas antrojo seto pratęsime. M. Kostiuk jame pirmavo 5:4, o A. Sabalenka ruošėsi padavimui. Neutralioji atletė nesėkmingai atliko pirmąjį padavimą ir ėmė skųstis, kad jai žaisti trukdo lietus. Visgi, bokštelio teisėja liepė tęsti mačą. Tada A. Sabalenka grįžo tęsti mačą, išmetė kamuoliuką į orą, bet net nebandė jo paduoti ir vėl signalizavo, kad jai trukdo lietus.

Po šio momento A. Sabalenka atsisakė tęsti mačą, o bokštelio teisėjai neliko kito pasirinkimo, kaip tik stabdyti susitikimą.

M. Kostiuk buvo priblokšta dėl to, kad A. Sabalenkai vėl buvo suteikta pirmojo padavimo teisė.

„Ji laukė 5 minutes, kad atliktų padavimą! Vėliau ji grįžo tęsti žaidimą ir vėl gavo pirmojo padavimo teisę? Kaip tai įmanoma? Ji pati nustojo žaisti, niekas jos nestabdė. Prieš 2 minutes ji atliko pirmąjį padavimą ir nustojo žaisti. Ji galėjo per šitą laiką atlikti nors ir 10 padavimų, bet savo noru sustabdė mačą. Tu pati jai sakei, kad reikia tęsti žaidimą, o ji netrukus vėl pati nustojo žaisti. Ji pasakė, kad nepadavinės kamuoliuko, nors niekas jai neliepė sustoti“, – nervinosi M. Kostiuk.

Aryna Sabalenka wants to stop play because of the rain, serving at 4-5 in the tiebreak in Madrid.



She missed her first serve, then asks the umpire about the rain.



Umpire: “I don’t think it’s that bad yet to stop. We can still play a bit.”



Aryna walks back to hit a second… pic.twitter.com/ZaOjaq0VgQ

REKLAMA