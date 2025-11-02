Frese įvartis į savus vartus paskutinėmis minutėmis leido „Inter“ išplėšti pergalę prieš „Verona“

Piotras Zielinskis rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Giovane pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Martinas Frese 93-ąją minutę nukreipė kamuolį galva į savus vartus ir tai padovanojo „Inter“ dramatišką pergalę rezultatu 2:1.
„Inter“ šiame susitikime atliko net 21 smūgį, kai tuo tarpu „Verona“ futbolininkai – vos 8.
„Inter“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Verona“ su 5 taškais žengia vos aštuoniolikta.
