  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Frese įvartis į savus vartus paskutinėmis minutėmis leido „Inter“ išplėšti pergalę prieš „Verona“

2025-11-02 15:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 15:32

Milano „Inter“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Verona“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Piotras Zielinskis rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Giovane pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Martinas Frese 93-ąją minutę nukreipė kamuolį galva į savus vartus ir tai padovanojo „Inter“ dramatišką pergalę rezultatu 2:1.

„Inter“ šiame susitikime atliko net 21 smūgį, kai tuo tarpu „Verona“ futbolininkai – vos 8.

„Inter“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Verona“ su 5 taškais žengia vos aštuoniolikta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

