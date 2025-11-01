„Napoli“ nesugebėjo įveikti „Como“ ir prarado taškus namuose „Serie A“ rungtynėse

„Napoli“ atstovai namuose dvikovą su „Como“ baigė be įvarčių 0:0.
Šeimininkams šioje akistatoje viskas galėjo baigtis ir dar blogiau. „Como“ puolėjas Alvaro Morata pirmajame kėlinyje nesugebėjo realizuoti vienuolikos metrų baudinio.
22 taškus turinti „Napoli“ vis dar pirmauja lygoje, bet juos gali aplenkti tašku mažiau surinkusi ir savo dvikovos dar laukianti „Roma“. „Como“ su 17 taškų žengia penkti.
