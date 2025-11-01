 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Napoli“ nesugebėjo įveikti „Como“ ir prarado taškus namuose „Serie A“ rungtynėse

2025-11-01 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 21:20

Italijos čempionate taškus prarado šalies čempionai.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos čempionate taškus prarado šalies čempionai.

0

„Napoli“ atstovai namuose dvikovą su „Como“ baigė be įvarčių 0:0.

Šeimininkams šioje akistatoje viskas galėjo baigtis ir dar blogiau. „Como“ puolėjas Alvaro Morata pirmajame kėlinyje nesugebėjo realizuoti vienuolikos metrų baudinio.

22 taškus turinti „Napoli“ vis dar pirmauja lygoje, bet juos gali aplenkti tašku mažiau surinkusi ir savo dvikovos dar laukianti „Roma“. „Como“ su 17 taškų žengia penkti.

