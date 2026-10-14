FIFA kyšio skandalas: organizacijos sutartis su Trumpu kelia abejonių dėl motyvų

FIFA išsinuomojo biuro patalpas Donaldo Trumpo dangoraižyje Niujorke, tačiau šis sprendimas kelia klausimų dėl tikrojo nuomos tikslo. Pagal skelbiamus duomenis, organizacija įsipareigojo mokėti apie 50 tūkst. JAV dolerių per mėnesį iki 2033 metų. Kritikai tokį susitarimą vertina kaip galimą bandymą įsiteikti JAV prezidentui prieš 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą.
Pranešama, kad „Trump Tower“ patalpos yra nenaudojamos, o keli FIFA pareigūnai, kalbėję su žiniasklaida neoficialiai, teigė, jog biuras taip ir netapo įprasta darbo vieta. Tai kelia abejonių, kodėl organizacija įsipareigojo mokėti tokią sumą už patalpas, kurių kasdienė veikla nėra atliekama.
Situacija sulaukė papildomo dėmesio ir dėl D. Trumpo FIFA taikos premijos. FIFA prezidentas Gianni Infantino šį apdovanojimą įteikė JAV prezidentui, o nuomos sutartis tapo dar vienu epizodu diskusijose apie glaudžius FIFA vadovybės ir D. Trumpo ryšius.
Nuomos sutartis sudaryta artėjant 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui, kurį Jungtinės Valstijos rengia kartu su Kanada ir Meksika.
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