FIFA klubų pasaulio taurės naujovės: kaip keičiasi teisėjų darbas ir kokią įtaką jos turės žaidėjams bei sirgaliams

Turnyro organizatorė FIFA pristatė naujoves, kurios, kaip ji teigia, „pagerins sirgalių patirtį, skaidrumą ir operatyvumą“, o šių pokyčių centre atsidurs viso pasaulio arbitrai, jų asistentai ir VAR teisėjai.

Pastarąsias dešimt dienų jie praleido tobulindami naujų taisyklių ir pareigų suvokimą. Štai kaip pasikeis rungtynių teisėjų darbas Pasaulio klubų taurėje ir kokį poveikį tai turės žaidėjams bei sirgaliams.

Aštuonių sekundžių taisyklė vartininkams

Delsimą vis labiau kritikuoja svarbiausi futbolo bendruomenės nariai. Dar kovą Tarptautinė futbolo asociacijų taryba (IFAB) patvirtino reikšmingą taisyklių pakeitimą, skirtą šiai problemai spręsti. 12.2 taisyklės pataisa numato, kad vartininkas turės per aštuonias sekundes išmesti kamuolį iš rankų, kitaip varžovams bus skiriamas kampinis smūgis.

Pasaulio klubų taurėje, kaip ir Slovakijoje vyksiančiame Europos jaunimo (iki 21 m.) čempionate, ši taisyklė bus pradėta taikyti oficialiai. Teisėjai skaičiuos nuo aštuonių ir pakels ranką, kai vartininkui liks penkios sekundės. Jeigu puolėjas trukdys vartininkui, bus skiriamas netiesioginis baudos smūgis.

„Daugelyje lygų vartininkai kamuolį rankose išlaiko 20 ar net 25 sekundes – rungtynių metu tai yra labai daug, – sakė FIFA teisėjų komiteto vadovas ir garsus buvęs arbitras Pierluigi Collina. – Čia nėra nieko įdomaus.“

Ankstesnė taisyklė leido vartininkui kamuolį laikyti šešias sekundes, bet ši nuostata vis rečiau būdavo taikoma profesionaliame futbole.

Naujoji taisyklė įsigalios visame pasaulyje nuo liepos 1 dienos, o iki tol ji jau buvo bandoma Pietų Amerikos turnyruose – „Copa Libertadores“ ir „Copa Sudamericana“.

P. Collina bandė išsklaidyti nuogąstavimus, kad ši taisyklė sukels kampinių bumą. Pasak jo, iš 160 bandomųjų rungtynių Pietų Amerikoje buvo nubausti tik du vartininkai.

Tai dar vienas FIFA žingsnis kovoje su laiko gaišinimu ir nereikėtų stebėtis, jei kaip ir Katare 2022-aisiais, Pasaulio klubų taurėje bus pridedama daug laiko susitikimo pabaigoje.

„Prarastas laikas bus kompensuojamas“, – sakė P. Collina.

Į aikštę atkeliauja „teisėjo kamera“

Teisėjams teks ne tik kitaip mąstyti, bet ir atrodyti kiek neįprastai.

Prie jų ausinių ir mikrofonų, naudojamų bendravimui, bus pritvirtinta maža kamera, fiksuojanti „teisėjo akimis“ matomą veiksmą kiekvienose Pasaulio klubų taurės rungtynėse.

FIFA, gavusi IFAB palaiminimą, pabrėžia, kad tai tik bandomasis projektas. Jo tikslas – „suteikti TV žiūrovams naują patirtį“. Kameros vaizdas bus perduodamas per privačią 5G ryšio liniją į prodiuserių komandas, kurios galės rodyti pakartojimus. Tačiau tik šeši NFL stadionai, kuriuose vyks turnyro rungtynės, turės techninę galimybę rodyti šiuos vaizdus gyvai, pavyzdžiui, monetos metimo metu.

„Per rungtynes gali pasitaikyti galimybė parodyti epizodą iš unikalios – teisėjo – perspektyvos“, – sakė P. Collina.

Tačiau bus ribojama, kas gali būti rodoma. Kontroversiški epizodai – baudiniai ar raudonos kortelės – nebus transliuojami.

„Tai tik bandymas, – pridūrė P. Collina. – Turime imtis kažko naujo – kuo paprasčiau, tuo geriau. Tad nustatėme aiškias taisykles ir protokolą. Ar šias kameras naudosime ateityje? Galbūt, kai išmoksime jomis naudotis. Gal taip, gal ne.“

Tai ne vienintelis technologinis sprendimas, tiesiogiai susijęs su arbitrais. VAR peržiūrų metu rodomas vaizdas monitoriuje teisėjui taip pat bus rodomas stadiono ekrane žiūrovams, o sprendimas, paskelbiamas garsinėje sistemoje.

Be to, nuo šiol komandos nenaudos popierinių lapelių keitimams – vietoj to bus skirti planšetiniai kompiuteriai, per kuriuos pakeitimai bus perduodami ketvirtajam teisėjui ir transliacijos komandai.

Pažangesnės technologijos

VAR futbolo nepamirš, tačiau P. Collina šią savaitę pripažino, kad ši sistema sukėlė problemų, kurias FIFA bandys spręsti Pasaulio klubų taurėje naudodama dar pažangesnes technologijas.

„Nuo pat pradžių šoniniams teisėjams buvo sakyta: jei abejojate – vėliavėlės nekeliame, – sakė jis. – Tačiau tai nuėjo per toli. Abejonės tapo per didelės.“

Vienas iš rimtų pavyzdžių – Taiwo Awoniyi trauma rungtynėse už „Nottingham Forest“, kai dėl nepakeltos vėliavėlės žaidimas buvo tęsiamas, o žaidėjas patyrė sunkią traumą ir pateko į dirbtinę komą.

Nuo 2022 m. naudojama pusiau automatinė nuošalės technologija kaip pagalbinė priemonė šoniniams teisėjams, tačiau FIFA patobulinta sistema, anksčiau išbandyta žemynų taurėje, leidžia realiu laiku siųsti signalus teisėjams apie akivaizdžią nuošalę.

Šis garsinis signalas informuos asistentus, kad vėliavėlę galima kelti, tačiau FIFA pabrėžia – tai nepanaikina jų vaidmens.

„Sudėtingos nuošalės situacijos“ vis tiek bus sprendžiamos VAR pagalba.