FIBA skyrė bausmę varžovui smogusiam Serbijos rinktinės žaidėjui

25-erių krepšininkas nepraleis artėjančio mačo su Latvija, tačiau jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei per bandomąjį laikotarpį jis pakartos tokią ar panašią pražangą, F. Petruševui iškart grėstų vienerių rungtynių diskvalifikacija, be papildomų sankcijų už naują nusižengimą.
Incidentas įvyko pirmajame kėlinyje, likus 5 min. 45 sek., kai F. Petruševas smūgiavo Portugalijos žaidėjui Diogo Brito į krūtinę.
Isključen Petrusev pic.twitter.com/c572wGNqXv— sportnadlanu (@klikclick191174) August 29, 2025
Aukštaūgis iš karto buvo išvytas iš aikštės, o be jo likusi komanda laimėjo rezultatu 80:69.
