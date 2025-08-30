Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

FIBA skyrė bausmę varžovui smogusiam Serbijos rinktinės žaidėjui

2025-08-30 07:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 07:56

FIBA paskelbė drausminį sprendimą dėl Serbijos puolėjo Filipo Petruševo.

Filipas Petruševas | FIBA nuotr.

FIBA paskelbė drausminį sprendimą dėl Serbijos puolėjo Filipo Petruševo.

0

25-erių krepšininkas nepraleis artėjančio mačo su Latvija, tačiau jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei per bandomąjį laikotarpį jis pakartos tokią ar panašią pražangą, F. Petruševui iškart grėstų vienerių rungtynių diskvalifikacija, be papildomų sankcijų už naują nusižengimą.

Incidentas įvyko pirmajame kėlinyje, likus 5 min. 45 sek., kai F. Petruševas smūgiavo Portugalijos žaidėjui Diogo Brito į krūtinę.

Aukštaūgis iš karto buvo išvytas iš aikštės, o be jo likusi komanda laimėjo rezultatu 80:69.

