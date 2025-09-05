Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

FIBA pagarbos pasigedęs A.Atamanas: tai neįtikėtina

2025-09-05 14:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 14:43

Turkijos rinktinė į Europos čempionato atkrintamąsias Rygoje atvyko kaip A grupės nugalėtoja. Aštuntfinalyje Ergino Atamano kariauna kausis su švedais.

E.Atamanas piktinasi mačo laiku (FIBA Europe nuotr.)

Turkijos rinktinė į Europos čempionato atkrintamąsias Rygoje atvyko kaip A grupės nugalėtoja. Aštuntfinalyje Ergino Atamano kariauna kausis su švedais.

REKLAMA
0

Vis tik treneris neslėpė savo pasipiktinimo rungtynių laiku – turkai ir švedai žaidžia anksčiausią mačą, šeštadienį nuo 12 valandos. Tiesa, reikia paminėti, kad Turkijai keliauti nereikėjo – pirmą etapą jie taip pat žaidė Rygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man nepatinka FIBA nepagarba mums, komandai, kuri pirmą etapą baigė nenugalėta. Žaisime 12 valandą dienos šeštadienį. Tai neįtikėtina. Čempionate būsime praleidę 15 dienų ir svarbiausias rungtynes žaisime 12 valandą.

Bet visi turi žinoti: net jei rungtyniausime 3 valandą ryto, niekas negali sustabdyti jūsų tikslo iškovoti medalius. Šiuo metu svajoju apie tai. Matau savo komandos potencialą: rodėme puikią gynybą, puolime gerai dalijomės kamuoliu, ypač prieš serbus sužaidėme solidų mačą. Tikiuosi, pasieksime finalą“, – sakė turkas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų