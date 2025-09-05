FIBA pagarbos pasigedęs A.Atamanas: tai neįtikėtina

Vis tik treneris neslėpė savo pasipiktinimo rungtynių laiku – turkai ir švedai žaidžia anksčiausią mačą, šeštadienį nuo 12 valandos. Tiesa, reikia paminėti, kad Turkijai keliauti nereikėjo – pirmą etapą jie taip pat žaidė Rygoje.
„Man nepatinka FIBA nepagarba mums, komandai, kuri pirmą etapą baigė nenugalėta. Žaisime 12 valandą dienos šeštadienį. Tai neįtikėtina. Čempionate būsime praleidę 15 dienų ir svarbiausias rungtynes žaisime 12 valandą.
Bet visi turi žinoti: net jei rungtyniausime 3 valandą ryto, niekas negali sustabdyti jūsų tikslo iškovoti medalius. Šiuo metu svajoju apie tai. Matau savo komandos potencialą: rodėme puikią gynybą, puolime gerai dalijomės kamuoliu, ypač prieš serbus sužaidėme solidų mačą. Tikiuosi, pasieksime finalą“, – sakė turkas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!