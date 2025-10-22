Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Fenomenalus D.Buie nukalė pirmą pergalę L.Beliausko komandai Europoje

2025-10-22 23:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 23:34

FIBA Europos taurėje pirmą pergalę pasiekė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (1/1). Ji namie 94:73 (30:27, 17:20, 23:18, 24:8) sutriuškino Vilčos „Valcea“ (0/2).

D.Buie pelnė 38 taškus (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje pirmą pergalę pasiekė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (1/1). Ji namie 94:73 (30:27, 17:20, 23:18, 24:8) sutriuškino Vilčos „Valcea“ (0/2).

0

Nugalėtojams L.Beliauskas per 20 minučių pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, suklydo sykį ir surinko 4 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fenomenalų pasirodymą surengė buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Desure'as Buie. Gynėjas per 32 minutes pelnė 38 taškus (6/8 dvit., 8/10 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir mačą baigė su 42 naudingumo balais.

Svečiams 22 taškus pelnė taip pat Lietuvoje praeityje rungtyniavęs Emmanuelis Lecomte.

