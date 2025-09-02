„Fenerbahče“ liko be savo aukštaūgio beveik visam sezonui

26 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas bus priverstas gultis ant operacinės stalo. Krepšininkui teks operuoti kelį.
Angolos aukštaūgis negalės žaisti net iki kovo mėnesio ir praleis didžiąją sezono dalį.
Po tokios naujienos „Fenerbahče“ klubas sugrįžo į rinką ir ieško naujo aukštaūgio, kuris galėtų kompensuoti šią netektį.
J. Bango susižeidė Afrikos čempionato ketvirtfinalyje.
Šiame turnyre aukštaūgis per vidutiniškai 20 minučių fiksavo 6,3 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 1 blokuoto metimo vidurkius.
