Felizo šou ir Maledono lyderystė atvedė „Real“ į įspūdingą pergalę prieš ASVEL

Šį kartą Pedro Martinezo auklėtiniai puolimo rungtynėse 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21) susitvarkė su Vilerbano ASVEL (2/4).
Šiose rungtynėse Tony Parkeris poilsio suteikė komandos veteranams Patui Millsui ir Jae Crowderiui.
Trečiojo kėlinio starte „Real“ jau buvo nutolusi (64:48), bet sėkminga Joelio Bolomboy'aus atkarpa įkvėpė svečius, kurie dar tame pačiame ketvirtyje išlygino rezultatą – 71:71.
Vis tik „Karališkasis“ klubas pabudo ir Andreso Felizo ir Theo Maledono įspūdingas tandemas ketvirtajame kėlinyje nupūtė svečius iš Prancūzijos.
Karjeros vakarą surengęs A.Felizas per 23 minutes surinko 26 taškus (8/11 trit.), 4 rezultatyvius perdavimus ir 29 naudingumo balus.
Okeke is a ONE MAN DEFENSE 😤 #MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto https://t.co/a1rEqBs3tl— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2026
Ketvirtajame kėlinyje aukštesnę pavarą įjungęs Th.Maledonas mačą baigė su 16 taškų (6/6 dvit.), 9 rezultatyviais perdavimaisi ir 26 naudingumo balais.
Madrido ekipa įmetė 19 tritaškių (iš 45) ir pakartojo klubo pataikytų tolimų metimų rekordą Eurolygoje.
„Real“: Andresas Felizas 26 (8/11 trit., 29 naud.), Theo Maledonas 16 (6/6 dvit., 9 rez. perd., 26 naud.), Walteris Tavaresas 9.
ASVEL: TyTy Washingtonas 17 (6 rez. perd., 24 naud.), Hugo Bessonas 16, Edwinas Jacksonas 13 (4/5 trit.), Joelis Bolomboy'us 12 (7 atk. kam.).
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