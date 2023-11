Fantastiško „Thunder“ taiklumo pasekmė: nugalėjo „Warriors“ jų pačių ginklu

18 tūkstančių akivaizdoje „Warriors“ atsilikinėjo beveik visas rungtynes. Steve‘o Kerro auklėtinai pirmavo tik mačo pradžioje, kai jų persvara siekė 6 taškus. Netrukus „Thunder“ perėmė vadžias ir dar pirmojo kėlinio pabaigoje įgijo 15 taškų pranašumą.

Trečio kėlinio pabaigoje „Warriors“ buvo pavykę priartėti iki minimumo, tačiau tuomet „Thunder“ vėl šovė į priekį, o ketvirtojo kėlinio viduryje įgijo rekordinę 21 taško persvarą.

Oklahomos krepšininkai fantastiškai metė iš toli – svečiai pataikė net 19 iš 32 tritaškių (59,4 proc.)

Paprastai tai yra „Warriors“ ginklas, tačiau praėjusią naktį „kariams“ krepšys buvo itin siauras. Tikslą pasiekė 14 metimų iš 41 (34,1 proc.).

